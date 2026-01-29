Diniz cobra jogadores do Vasco e cita ex-técnico: “Vão reclamar que o time só chuta”

Treinador se irrita com postura de Nuno Moreira e Rojas e lembra queixas do elenco sobre estilo de jogo do trabalho anterior de Fábio Carille / Crédito: Jogada 10

A derrota do Vasco por 2 a 1 para o Mirassol, nesta quinta-feira (29), confirmou a irritação demonstrada por Fernando Diniz ainda durante a partida. Como nenhum jogador concedeu entrevistas após o apito final, a imagem marcante da noite ficou por conta de uma bronca ríspida do treinador durante uma parada técnica, quando o placar ainda apontava empate. O comandante reuniu o grupo e cobrou duramente a falta de aproximação para jogar, com críticas diretas a Nuno Moreira e Johan Rojas. Diniz gesticulou bastante e apontou para os atletas que considerava estáticos em campo. O técnico exigiu que os meias recuassem para ajudar na construção das jogadas e evitar que a defesa apelasse para lançamentos longos. Na argumentação, ele lembrou que o próprio elenco reclamava do excesso de “chutões” sob o comando da antiga comissão técnica liderada por Fábio Carille.

“Agora mesmo nós perdemos a bola e você estava aqui. Como que vai jogar? Aí o time só vai chutar. Aí vocês vão reclamar que o time só chuta como vocês reclamavam com o outro técnico. Baixa para jogar. Vai dentro da bola”, disparou Diniz.