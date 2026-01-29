Diniz cobra jogadores do Vasco e cita ex-técnico: “Vão reclamar que o time só chuta”Treinador se irrita com postura de Nuno Moreira e Rojas e lembra queixas do elenco sobre estilo de jogo do trabalho anterior de Fábio Carille
A derrota do Vasco por 2 a 1 para o Mirassol, nesta quinta-feira (29), confirmou a irritação demonstrada por Fernando Diniz ainda durante a partida. Como nenhum jogador concedeu entrevistas após o apito final, a imagem marcante da noite ficou por conta de uma bronca ríspida do treinador durante uma parada técnica, quando o placar ainda apontava empate. O comandante reuniu o grupo e cobrou duramente a falta de aproximação para jogar, com críticas diretas a Nuno Moreira e Johan Rojas.
Diniz gesticulou bastante e apontou para os atletas que considerava estáticos em campo. O técnico exigiu que os meias recuassem para ajudar na construção das jogadas e evitar que a defesa apelasse para lançamentos longos. Na argumentação, ele lembrou que o próprio elenco reclamava do excesso de “chutões” sob o comando da antiga comissão técnica liderada por Fábio Carille.
“Agora mesmo nós perdemos a bola e você estava aqui. Como que vai jogar? Aí o time só vai chutar. Aí vocês vão reclamar que o time só chuta como vocês reclamavam com o outro técnico. Baixa para jogar. Vai dentro da bola”, disparou Diniz.
Diniz discute com jogador do Vasco
O alvo principal da insatisfação foi Nuno Moreira. O jogador tentou argumentar com o treinador e alegou que não havia “feito nada” de errado no lance citado. A resposta de Diniz encerrou a discussão de forma brusca.
“Você não fez nada mesmo. Nada! É para você fazer, é para você jogar. Não quer ganhar essa m… desse jogo?”, finalizou o técnico.
No segundo tempo, o Vasco repetiu os erros de saída de bola previstos pelo treinador, sofreu a virada e estreou no Campeonato Brasileiro com derrota.
Fernando Diniz soltou o verbo com os jogadores do Vasco durante a parada técnica.#Futebol #Brasileirão #Mirassol #Vasco pic.twitter.com/niFIyJ1eu4
— ge (@geglobo) January 29, 2026