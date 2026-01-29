Derrota na estreia no Brasileirão escancara a realidade do Internacional

Resultado negativo no Beira-Rio quebra empolgação poucos dias após a vitória no primeiro Gre-Nal de 2026 e faz Colorado ficar alerta / Crédito: Jogada 10

O Internacional sentiu rapidamente os efeitos da vitória no primeiro Gre-Nal da temporada. Apenas nove minutos após o início da estreia no Campeonato Brasileiro, ficou evidente que o esforço físico exigido no clássico comprometeu o rendimento da equipe. Como resultado, o Colorado foi derrotado pelo Athletico, na quarta-feira (28), e passou a conviver com um cenário de preocupação para a sequência da competição. O desgaste acumulado teve impacto direto na atuação do time. Embora o Inter tenha tentado manter uma postura ofensiva, a intensidade caiu ao longo da partida, o que facilitou o controle do adversário. Dessa forma, a derrota evidenciou dificuldades na gestão do elenco em meio à maratona de jogos no início da temporada.

Além disso, o calendário aumenta o grau de exigência. Em fevereiro, o Internacional enfrenta o Flamengo, no Maracanã, e o Palmeiras, no Beira-Rio, antes de viagens para os confrontos contra Remo e Atlético, todos pelo Campeonato Brasileiro. No entanto, antes dessa sequência, o clube ainda cumpre compromisso pelo Campeonato Gaúcho.

No sábado (31), o Inter encara o Caxias, no Estádio Centenário, pela última rodada da fase de grupos do Estadual. Diante do acúmulo de partidas, a comissão técnica deve escalar uma equipe reserva, formada majoritariamente por jogadores da base. Desde o início do ano, o clube definiu o Brasileirão como prioridade, com o objetivo de evitar uma nova campanha irregular. Mesmo assim, decisões recentes pesaram contra o planejamento. A utilização de Carbonero no Gre-Nal impediu sua manutenção como titular diante do Athletico. Com desgaste físico, o colombiano iniciou no banco, e o técnico Pezzolano optou por Bruno Tabata entre os titulares. A mudança, porém, não surtiu efeito. Diretoria busca reforços para o setor ofensivo Diante do cenário, a diretoria intensificou a busca por contratações, especialmente para o ataque. Alerrandro segue como principal alvo, embora as negociações ainda não tenham avançado. Já Derik Lacerda permanece em observação, sem oferta formal até o momento.