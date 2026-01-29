Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cruzeiro recebe nova proposta de clube italiano pelo lateral Kaiki

Cobiçado, jogador de 22 anos recebeu proposta de 10 milhões de euros, além de variáveis, por 70% dos direitos econômicos
O Como, da Itália, apresentou mais uma proposta ao Cruzeiro por Kaiki, de 22 anos. A oferta é de 10 milhões de euros (R$ 62 milhões) fixos, além de uma quantia variável, que pode chegar até 2 milhões de euros (R$ 12,5 milhões) de bônus de rendimento, por 70% dos direitos econômicos do lateral-esquerdo, de acordo com o jornalista Fabrizio Romano.

A Raposa ainda não decidiu pela venda do jogador. Contudo, o Como precisa agilizar a negociação por conta da janela de transferências na Itália, que se encerra na próxima segunda-feira (2). O atleta, por sua vez, também não está convencido sobre a mudança de clube.

O Cruzeiro detém 80% dos direitos econômicos, enquanto o próprio jogador possui os outros 20%. Assim, o Cabuloso tenta manter um percentual para futura venda caso decida liberar o jogador para atuar no Calcio. Uma reunião ocorrerá na Toca da Raposa para tratar do assunto, mas a expectativa é que uma resposta seja dada até esta sexta.

Por outro lado, a Raposa já encaminhou a venda de outro lateral-esquerdo do elenco, o jovem Kauã Prates, que sairia somente em agosto.

Na última semana, o Como teve sua proposta de 7 milhões de euros recusada pelo Cruzeiro. Na ocasião, o clube mineiro considerou irrisória a oferta italiana. Assim, a ideia era que uma negociação começaria apenas a partir dos 15 milhões de euros.

Formado na base do Cabuloso, Kaiki terminou a última temporada como um dos destaques do time e teve a permanência pedida pelo técnico Tite. Pelo clube, disputou 95 partidas, com dois gols marcados e seis assistências. O lateral tem contrato até o fim de 2027.

