Cruzeiro recebe nova proposta de clube italiano pelo lateral Kaiki

Cobiçado, jogador de 22 anos recebeu proposta de 10 milhões de euros, além de variáveis, por 70% dos direitos econômicos / Crédito: Jogada 10

O Como, da Itália, apresentou mais uma proposta ao Cruzeiro por Kaiki, de 22 anos. A oferta é de 10 milhões de euros (R$ 62 milhões) fixos, além de uma quantia variável, que pode chegar até 2 milhões de euros (R$ 12,5 milhões) de bônus de rendimento, por 70% dos direitos econômicos do lateral-esquerdo, de acordo com o jornalista Fabrizio Romano. A Raposa ainda não decidiu pela venda do jogador. Contudo, o Como precisa agilizar a negociação por conta da janela de transferências na Itália, que se encerra na próxima segunda-feira (2). O atleta, por sua vez, também não está convencido sobre a mudança de clube.

O Cruzeiro detém 80% dos direitos econômicos, enquanto o próprio jogador possui os outros 20%. Assim, o Cabuloso tenta manter um percentual para futura venda caso decida liberar o jogador para atuar no Calcio. Uma reunião ocorrerá na Toca da Raposa para tratar do assunto, mas a expectativa é que uma resposta seja dada até esta sexta.

Por outro lado, a Raposa já encaminhou a venda de outro lateral-esquerdo do elenco, o jovem Kauã Prates, que sairia somente em agosto. Na última semana, o Como teve sua proposta de 7 milhões de euros recusada pelo Cruzeiro. Na ocasião, o clube mineiro considerou irrisória a oferta italiana. Assim, a ideia era que uma negociação começaria apenas a partir dos 15 milhões de euros. Formado na base do Cabuloso, Kaiki terminou a última temporada como um dos destaques do time e teve a permanência pedida pelo técnico Tite. Pelo clube, disputou 95 partidas, com dois gols marcados e seis assistências. O lateral tem contrato até o fim de 2027.