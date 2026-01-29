Cruzeiro negocia titular da Copinha com o futebol português

Cabuloso acertou a transferência de Fernando com o Santa Clara e atacante já se despediu dos companheiros na Toca da Raposa

O Cruzeiro acertou a transferência definitiva do atacante Fernando, com o Santa Clara, de Portugal. O jogador atuou como titular na equipe que conquistou a Copinha no último domingo (25), mas não teria muito espaço na equipe principal. O atleta de 20 anos já se despediu dos companheiros e se prepara para viajar aos Açores, sede do seu novo clube.

O atacante tinha contrato com o Cruzeiro até o final de 2026. Na última Copinha, o atacante atuou em seis partidas com quatro gols marcados. O jogador também teve oportunidades no Campeonato Mineiro, saindo do banco de reservas nos jogos contra o Pouso Alegre e contra a Tombense, somando 49 minutos em campo.