Crespo confirma permanência de Alisson no São Paulo após negociação com o Corinthians

Crespo confirma permanência de Alisson no São Paulo após negociação com o CorinthiansMeio-campista ficou a um passo de deixar o Tricolor para defender o rival
Hernán Crespo confirmou a volta de Alisson ao São Paulo na entrevista coletiva após a vitória de virada por 2 a 1 sobre o Flamengo. O técnico foi curto na resposta e não deu detalhes sobre a negociação entre o jogador e o Corinthians.
+ LEIA MAIS: Dorival confirma que Alisson não será reforço do Corinthians: “Uma pena”
“Os detalhes quem tem que falar são o Rui (Costa, diretor-executivo) e o Rafinha (gerente esportivo). Por enquanto, a gente vai abraçar ele. É um jogador do São Paulo e se ele estiver bem, vai jogar”, disse o argentino.
Vale destacar que antes do jogo, Alisson foi alvo de protestos de torcedores do São Paulo no Morumbis. Em uma rua próxima ao estádio, foi possível ver uma faixa com os dizeres “Alisson traidor, o São Paulo não precisa de você”.
Relembre a negociação entre São Paulo e Corinthians por Alisson
Alisson ficou a um passo de defender o Corinthians, rival do São Paulo, por empréstimo de um ano. Os clubes chegaram a um acordo no qual o Alvinegro pagaria R$ 1,5 milhão pela contratação do meio-campista, sendo R$ 1 milhão à vista e mais R$ 500 mil no segundo semestre. Além disso, os clubes acertaram um bônus por metas a serem cumpridas no valor de mais R$ 1,5 milhão.
Assim, a contratação do jogador poderia custar, ao todo, R$ 3 milhões aos cofres do Corinthians. O clube, no entanto, comunicou ao São Paulo na última terça-feira (27) que não depositaria o valor por não ter o dinheiro e, assim, estaria se retirando da negociação.
Durante o impasse entre os clubes, Alisson chegou a visitar o CT do Corinthians, na última segunda-feira (26). O jogador, no entanto, não treinou e nem realizou exames médicos, justamente pela indefinição entre os clubes sobre a forma de pagamento. Durante as negociações, o meio-campista sequer foi relacionado para os jogos do São Paulo. Ele entrou em campo apenas na primeira partida do ano, diante do Mirassol, na estreia do Paulistão diante do Mirassol.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.