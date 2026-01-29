Crespo confirma permanência de Alisson no São Paulo após negociação com o Corinthians

Hernán Crespo confirmou a volta de Alisson ao São Paulo na entrevista coletiva após a vitória de virada por 2 a 1 sobre o Flamengo . O técnico foi curto na resposta e não deu detalhes sobre a negociação entre o jogador e o Corinthians.

“Os detalhes quem tem que falar são o Rui (Costa, diretor-executivo) e o Rafinha (gerente esportivo). Por enquanto, a gente vai abraçar ele. É um jogador do São Paulo e se ele estiver bem, vai jogar”, disse o argentino.

Vale destacar que antes do jogo, Alisson foi alvo de protestos de torcedores do São Paulo no Morumbis. Em uma rua próxima ao estádio, foi possível ver uma faixa com os dizeres “Alisson traidor, o São Paulo não precisa de você”.

Relembre a negociação entre São Paulo e Corinthians por Alisson

Alisson ficou a um passo de defender o Corinthians, rival do São Paulo, por empréstimo de um ano. Os clubes chegaram a um acordo no qual o Alvinegro pagaria R$ 1,5 milhão pela contratação do meio-campista, sendo R$ 1 milhão à vista e mais R$ 500 mil no segundo semestre. Além disso, os clubes acertaram um bônus por metas a serem cumpridas no valor de mais R$ 1,5 milhão.

Assim, a contratação do jogador poderia custar, ao todo, R$ 3 milhões aos cofres do Corinthians. O clube, no entanto, comunicou ao São Paulo na última terça-feira (27) que não depositaria o valor por não ter o dinheiro e, assim, estaria se retirando da negociação.