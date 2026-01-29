Crespo admite erro em fala sobre rebaixamento do São Paulo e rebate: “Tenho DNA vencedor”

Técnico também avaliou a estreia do Tricolor no Brasileirão e rasgou elogios ao Flamengo / Crédito: Jogada 10

O técnico Hernán Crespo admitiu que errou ao falar que o São Paulo luta para não cair no Brasileirão. Em entrevista coletiva após a vitória do Tricolor por 2 a 1 sobre o Flamengo, de virada, o argentino resgatou a fala do último final de semana, na qual disse que a meta do clube no campeonato nacional é fazer 45 pontos. Segundo o técnico, a fala foi uma tentativa de proteger o elenco da má fase. “Quando falamos do São Paulo, é com o coração. Mas a minha ideia é proteger o grupo e o clube. Cuidar e tentar manter os pés no chão, para construir com calma, abaixando as expectativas”, iniciou o técnico que, na sequência, rebateu as críticas que sofreu ao longo da semana pela fala. Uma delas veio do ex-jogador Muller, que chamou Crespo de “técnico fracassado”. Vale destacar que o técnico argentino sequer citou o nome do atual comentarista.

“Sou um ganhador, assim como o São Paulo. Tenho DNA vencedor como jogador e como treinador. O São Paulo é do mesmo jeito. Precisamos construir com calma para ganhar os títulos e voltar a ser o que o São Paulo merece. Talvez eu tenha errado na comunicação, mas a ideia era essa”, disparou o técnico.

Crespo analisa vitória do São Paulo sobre o Flamengo Além da questão do rebaixamento, Crespo avaliou a vitória do São Paulo diante do Flamengo, a quem rasgou elogios. O técnico considerou a atuação positiva e ainda comentou a mudança de sistema tático da equipe, que voltou a atuar com três zagueiros. Na visão do treinador, a alteração era fundamental para que o São Paulo fizesse um bom jogo no Morumbis. “Quando temos a oportunidade de falar de futebol, sempre falei. Estamos em pré-temporada. Sobre a possibilidade de jogar com linha de quatro e com três zagueiros, não é definitivo. Mas acho que contra um rival como o Flamengo, campeão da América e do Brasileirão, o time se comportou bem. Lutou, brigou, jogou bola. Não é fácil. É uma demonstração de que o grupo está unido e tem caráter. Vamos cometer erros como todo mundo, mas vamos brigar”. Por fim, Crespo falou sobre a marcação do São Paulo por encaixes individuais. O técnico, que aplica o modelo defensivo desde a sua primeira passagem no Tricolor, justificou sua ideia tática como uma forma de impedir o Flamengo de jogar com liberdade.