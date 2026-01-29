Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Corinthians está na final do Mundial Feminino com prêmio milionário em jogo

Decisão contra o Arsenal pode garantir cifras milionárias ao clube brasileiro. Final acontece no próximo domingo (01/2)
O futebol feminino conhecerá no próximo domingo (01/2) um campeão inédito em cenário global. Corinthians e Arsenal garantiram vaga na final do Mundial de Clubes Feminino, a primeira edição do torneio organizado pela Fifa. A decisão acontece no dia 1º de fevereiro, às 15h (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, casa do clube inglês.

As duas equipes confirmaram a classificação nesta quarta-feira (28/1). Representante sul-americano, o Corinthians venceu o Gotham FC, dos Estados Unidos, por 1 a 0, em um triunfo histórico. Na outra semifinal, o Arsenal não tomou conhecimento do ASFAR, do Marrocos, e aplicou uma goleada por 6 a 0 para assegurar presença na decisão diante de sua torcida.

Contudo, além do peso esportivo, o Mundial de Clubes Feminino chama atenção pela premiação recorde. Afinal, a Fifa estabeleceu valores inéditos para o futebol feminino de clubes, reforçando o investimento e a valorização da modalidade.

O campeão ficará com 2,3 milhões de dólares (cerca de R$ 12,17 milhões), enquanto o vice receberá 1 milhão de dólares (aproximadamente R$ 5,29 milhões). Além disso, cada semifinalista garante 200 mil dólares (R$ 1,057 milhão), e os clubes eliminados nas fases iniciais, neste caso Auckland United, da Nova Zelândia, e Wuhan Chegu Jiangda, da China, recebem 100 mil dólares (R$ 529 mil).

Corinthians

