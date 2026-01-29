Corinthians está na final do Mundial Feminino com prêmio milionário em jogo

Corinthians está na final do Mundial Feminino com prêmio milionário em jogoDecisão contra o Arsenal pode garantir cifras milionárias ao clube brasileiro. Final acontece no próximo domingo (01/2)
O futebol feminino conhecerá no próximo domingo (01/2) um campeão inédito em cenário global. Corinthians e Arsenal garantiram vaga na final do Mundial de Clubes Feminino, a primeira edição do torneio organizado pela Fifa. A decisão acontece no dia 1º de fevereiro, às 15h (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, casa do clube inglês.
As duas equipes confirmaram a classificação nesta quarta-feira (28/1). Representante sul-americano, o Corinthians venceu o Gotham FC, dos Estados Unidos, por 1 a 0, em um triunfo histórico. Na outra semifinal, o Arsenal não tomou conhecimento do ASFAR, do Marrocos, e aplicou uma goleada por 6 a 0 para assegurar presença na decisão diante de sua torcida.
Contudo, além do peso esportivo, o Mundial de Clubes Feminino chama atenção pela premiação recorde. Afinal, a Fifa estabeleceu valores inéditos para o futebol feminino de clubes, reforçando o investimento e a valorização da modalidade.
O campeão ficará com 2,3 milhões de dólares (cerca de R$ 12,17 milhões), enquanto o vice receberá 1 milhão de dólares (aproximadamente R$ 5,29 milhões). Além disso, cada semifinalista garante 200 mil dólares (R$ 1,057 milhão), e os clubes eliminados nas fases iniciais, neste caso Auckland United, da Nova Zelândia, e Wuhan Chegu Jiangda, da China, recebem 100 mil dólares (R$ 529 mil).
