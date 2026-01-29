Corinthians está na final do Mundial Feminino com prêmio milionário em jogo

O futebol feminino conhecerá no próximo domingo (01/2) um campeão inédito em cenário global. Corinthians e Arsenal garantiram vaga na final do Mundial de Clubes Feminino, a primeira edição do torneio organizado pela Fifa. A decisão acontece no dia 1º de fevereiro, às 15h (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, casa do clube inglês.

As duas equipes confirmaram a classificação nesta quarta-feira (28/1). Representante sul-americano, o Corinthians venceu o Gotham FC, dos Estados Unidos, por 1 a 0, em um triunfo histórico. Na outra semifinal, o Arsenal não tomou conhecimento do ASFAR, do Marrocos, e aplicou uma goleada por 6 a 0 para assegurar presença na decisão diante de sua torcida.