Corinthians anuncia contratação de Kaio César

Atacante foi emprestado pelo Al Hilal, da Arábia Saudita, e tem contrato com o Timão até o final de 2026
O Corinthians anunciou na tarde desta quinta-feira (29) a contratação do atacante Kaio César. O jogador de 21 anos chega ao Timão por empréstimo do Al Hilal, da Arábia Saudita, com contrato até o final da temporada.

O jogador desembarcou no Brasil na última segunda-feira (26) e realizou exames médicos antes de assinar com o clube. Inclusive, Kaio César já teve o seu contrato publicado no BID da CBF e já está liberado para atuar na equipe de Dorival Júnior.

O acordo com os sauditas prevê que o Corinthians pague o salário do atacante de forma integral. Caso queira contratar o atleta, o Timão terá que desembolsar seis milhões de euros, cerca de R$ 37,6 milhões, por 50% dos direitos econômicos.

Kaio César foi revelado pelo Coritiba, onde estreou no time principal com 18 anos. No Coxa, atuou em 36 partidas e marcou três vezes. Depois disso, se transferiu para o Vitória de Guimarães e chegou ao Al Hilal, na metade de 2024. Pelos sauditas, entrou em campo 39 vezes e marcou quatro gols.

O atacante atua pela beirada do campo, posição em que Dorival Júnior solicitava um reforço desde o ano passado. Kaio César é o quarto reforço anunciado pelo Corinthians nesta temporada, junto com o zagueiro Gabriel Paulista, o volante Matheus Pereira e o lateral-direito Pedro Milans.

