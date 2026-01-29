Copinha cresce mais de 40% em visualizações e amplia alcance nacional

A Copinha 2026 voltou a confirmar por que é a principal vitrine do futebol de base no país e mostrou sua força como um dos produtos esportivos mais relevantes do início do ano. A competição – a maior de base do mundo – registrou um impressionante crescimento de mais de 40% em visualizações em relação à edição de 2025, ultrapassando a marca de 230 milhões de views. A marca aconteceu somando todas as transmissões realizadas por CazéTV, XSports, Record, Record News e o canal oficial da FPF no YouTube (Paulistão), detentoras dos direitos. Dentro e fora de campo, o torneio ganhou ainda mais força com uma final histórica no Pacaembu. A partida teve todos os seus ingressos esgotados, reunindo mais de 19 mil torcedores. A decisão virou um verdadeiro megaevento esportivo, que consagrou o Cruzeiro como o grande campeão da competição, após derrotar o São Paulo por 2 a 1.

O desempenho expressivo também se refletiu no interesse das marcas. Com patrocínios de Centauro, Eurofarma, Wizard, SIL e BIS, a Copinha 2026 se consolidou como uma plataforma premium de engajamento. Conectando audiência massiva, experiências presenciais e inéditas, além de forte presença multiplataforma.

Audiência em crescimento e alcance multiplataforma A CazéTV alcançou mais de 12,5 milhões de espectadores únicos ao longo da competição, sendo 2,6 milhões apenas na final entre Cruzeiro x São Paulo. Além disso, ultrapassou 60 milhões de visualizações durante a Copinha 2026. Já a XSports foi um dos grandes destaques do torneio, somando mais de 135 milhões de visualizações entre TV aberta e YouTube. Durante o período da Copinha, o canal registrou um crescimento expressivo no digital, com mais de meio milhão de novos inscritos, um aumento exponencial de 446%. Atualmente, a Copinha ocupa o Top 15 das maiores audiências do YouTube da XSports, reforçando o impacto da competição na plataforma. Na Record, a final da Copinha atingiu uma média de 7 milhões de brasileiros por minuto, reforçando o apelo nacional da competição. Em Belo Horizonte, o título do Cruzeiro levou a emissora à liderança de audiência, com 6,1 pontos de média.

Copinha marcada por experiências, marcas e conexão com o público Além da audiência, a Copinha 2026 se destacou pela entrega de experiências exclusivas. A Centauro promoveu um aulão de corrida pré-jogo com quase 40 participantes, além de ações visuais como o envelopamento da pista e do banco de reservas do Pacaembu. A Wizard realizou o “Dia de Craque”, levando alunos e mascote para uma vivência completa dos bastidores de uma final. A SIL ofereceu um lounge no gramado para parceiros e clientes. Enquanto a BIS levou à Copinha o já conhecido “VAR de BIS”, ampliando a interação com o público. Com números robustos, engajamento crescente e ativações de alto impacto, a Copinha 2026 reafirma seu papel como um dos maiores produtos esportivos do calendário nacional. Afinal, une audiência, emoção e oportunidades estratégicas para marcas e parceiros. “Os números da Copinha Sil 2026 refletem a força e a relevância da competição. Um crescimento superior a 40% em visualizações em relação a 2025 mostra que estamos falando de um produto cada vez mais consolidado, que gera interesse do público. Entrega resultado para os detentores de mídia e oferece um ambiente extremamente atrativo para os patrocinadores”, afirma Bernardo Itri, vice-presidente da Federação Paulista de Futebol.