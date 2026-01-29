Como fica o elenco do Flamengo com Lucas Paquetá

Rubro-Negro conta com cerca de 30 jogadores em seu plantel principal; polivalente, Paquetá pode adicionar em mais de um setor / Crédito: Jogada 10

Com a impactante contratação de Lucas Paquetá, o Flamengo chegou ao seu terceiro reforço para 2026. Assim, o técnico Filipe Luís encorpa ainda mais o elenco multicampeão de 2025, que venceu Libertadores, Brasileirão, entre outras competições. E, com a chegada de Paquetá, Filipinho amplia o já vasto leque de jogadores para utilizar ao longo da exaustiva temporada. Veja agora com o Jogada10, então, como está o elenco do Flamengo por posições. Será que ainda existe alguma lacuna a ser preenchida? Vejamos!

Gol e defesa Com a chegada de Andrew proveniente do Gil Vicente (POR), o Flamengo agora tem um novo reserva. O arqueiro, afinal, chega para ser substituto de Matheus Cunha, que foi para o Cruzeiro. Cunha – cria da Gávea – era o imediato de Rossi. Além deles, o Fla ainda conta com Dyogo Alves, de 22 anos. Léo Nannetti, de 18 anos, também faz parte do elenco, somando quatro goleiros. No resto da defesa, há bastantes opções. São três laterais-direitos, com Varela, Emerson Royal e Daniel Salles ocupando a posição. Na zaga, são cinco nomes, ainda que Iago esteja próximo de sair do clube rumo à Major League Soccer (MLS). Os quatro “titulares” são Léo Ortiz, Léo Pereira, Danilo e o reforço Vitão, ex-Inter. Já na lateral-esquerda, com a saída de Viña rumo ao River Plate (ARG), ficaram “apenas” Alex Sandro e Ayrton Lucas. Não à toa, o destro Daniel Salles atuou improvisado no setor neste começo de ano. Meio-campo A “volância” do Flamengo está para lá de preenchida. Com Pulgar, Jorginho, Nicolás De la Cruz, Saúl Ñíguez e Evertton Araújo. Há também Allan, que está em vias de deixar o clube. Nico e Saúl, por sua vez, seguem recuperando a forma física, sendo nomes para “estrear” mais adiante na temporada.

Quem também pode atuar nesta posição é exatamente Lucas Paquetá, atleta que tem característica de um camisa 8, entre outras valências. No entanto, espera-se que ele atue numa faixa mais adiantada do campo, jogando ao lado do outro meio-campista: Giorgian de Arrascaeta. Ataque Alguns dos principais nomes deste estrelado elenco do Flamengo está exatamente no ataque. O setor engloba as posições de ponta (esquerda e direita), além do centroavante. Paquetá, aliás, pode atuar na ponta direita, ainda que sem a característica de chegar à linha de fundo, até por ser canhoto. No entanto, poderia atuar como Everton Ribeiro. De ofício na posição, Filipe Luís ainda conta com Everton Cebolinha, Samuel Lino e Bruno Henrique pelo lado esquerdo. BH27, aliás, também pode atuar centralizado, mais próximo ao gol adversário. Michael está de saída rumo ao Santos, com o número de opções abaixando no setor. Pela ponta direita, Carrascal, Gonzalo Plata e Luiz Araújo surgem como principais nomes.