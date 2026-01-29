Cebolinha exalta Paquetá, novo reforço do Flamengo: “Fenômeno”

Ambos, afinal, atuaram juntos na Copa América de 2019, conquistada pelo Brasil. Dessa forma, Cebolinha não mediu as palavras ao elogiar o novo companheiro, a quem alcunha de “fenômeno”. As declarações foram na zona mista do estádio Morumbis.

O atacante Everton Cebolinha falou sobre a aguardada chegada de Lucas Paquetá ao Flamengo . Após a derrota por 2 a 1 para o São Paulo , na última quarta (28/1), o jogador projetou o retorno do craque, com quem atuou junto na Seleção Brasileira.

“É um fenômeno, um grande companheiro que eu tenho no futebol também, na época da Copa América, na nossa primeira convocação, a gente foi junto. É um cara que parecia que eu já conhecia há muito tempo, desde a primeira vez que a gente se conheceu. A gente ficou muito feliz pelo acerto, é um jogador de extrema qualidade e a gente já sabe que vai agregar muito, não só ele, mas a gente também está ansioso por ele ter chegado e a gente espera que ele possa estar logo no campo nos ajudando”, afirmou.

Briga por posição no Flamengo

Ainda que com uma possível saída do Flamengo, o jogador explicou o motivo de ter começado bem o ano de 2026. Para ele, o trabalho realizado no dia a dia é o que convenceu o técnico Filipe Luís a colocá-lo como titular.

“É pelo trabalho, né? Eu trabalho bem durante a semana, durante os treinos, tenho me dedicado procurando melhorar ainda mais, crescer ainda mais, porque quero muito ajudar. Desde a minha chegada aqui no Flamengo, esse sempre foi meu intuito, ajudar da melhor maneira possível. O fim da temporada passada eu acabei muito bem, com confiança, fazendo as coisas certas, e esse ano também eu tive a felicidade de iniciar muito bem”, analisou.