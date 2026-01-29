CBF conclui instalação do sistema de impedimento semiautomático no Maracanã

Foram necessárias 28 câmeras para cobrir todo o campo. Agora, haverá habilitação das linhas para dar início à fase de testes / Crédito: Jogada 10

A CBF e a Genius concluíram, na última quarta-feira (28), o processo de instalação das câmeras do sistema de impedimento semiautomático (SAOT, na sigla em inglês) no Maracanã. Assim, o próximo passo é a habilitação das linhas, para então dar início à fase de testes. Os próximos estádios a receberem a instalação dos equipamentos serão Nilton Santos, Arena MRV, Mineirão e Mangueirão. O presidente do Grupo de Trabalho (GT) da Arbitragem da CBF, Netto Góes acompanhou a instalação do sistema. Ao todo, foram necessárias 28 câmeras para cobrir todo o campo do estádio. Com a instalação, o estádio agora passará pela habilitação das linhas para, em seguida, dar início à fase de testes do sistema.

“Este é um estágio importantíssimo. Estamos acompanhando cada fase da implantação do semiautomático e verificando que a evolução está acontecendo de acordo com nossas expectativas, cumprindo cada etapa necessária do processo para homologação do sistema. O objetivo é que o semiautomático entre em funcionamento cumprindo o padrão de excelência que desejamos. E agora esperamos que esta celeridade seja a mesma para a implantação nos demais estádios”, disse Góes.