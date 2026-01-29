CBF conclui instalação do sistema de impedimento semiautomático no Maracanã

CBF conclui instalação do sistema de impedimento semiautomático no MaracanãForam necessárias 28 câmeras para cobrir todo o campo. Agora, haverá habilitação das linhas para dar início à fase de testes
A CBF e a Genius concluíram, na última quarta-feira (28), o processo de instalação das câmeras do sistema de impedimento semiautomático (SAOT, na sigla em inglês) no Maracanã. Assim, o próximo passo é a habilitação das linhas, para então dar início à fase de testes. Os próximos estádios a receberem a instalação dos equipamentos serão Nilton Santos, Arena MRV, Mineirão e Mangueirão.
O presidente do Grupo de Trabalho (GT) da Arbitragem da CBF, Netto Góes acompanhou a instalação do sistema. Ao todo, foram necessárias 28 câmeras para cobrir todo o campo do estádio. Com a instalação, o estádio agora passará pela habilitação das linhas para, em seguida, dar início à fase de testes do sistema.
“Este é um estágio importantíssimo. Estamos acompanhando cada fase da implantação do semiautomático e verificando que a evolução está acontecendo de acordo com nossas expectativas, cumprindo cada etapa necessária do processo para homologação do sistema. O objetivo é que o semiautomático entre em funcionamento cumprindo o padrão de excelência que desejamos. E agora esperamos que esta celeridade seja a mesma para a implantação nos demais estádios”, disse Góes.
Cautela inspirada na Inglaterra
Ainda que a expectativa seja alta, a ordem interna é evitar pressa. Isso porque a CBF tomou como exemplo a Premier League, da Inglaterra, que enfrentou problemas de calibragem do software e demorou 32 rodadas para implementar o sistema com segurança na temporada de estreia. Diante disso, a entidade brasileira planeja uma bateria rigorosa de testes para garantir a precisão das linhas antes de utilizá-las em jogos oficiais.
Portanto, o torcedor verá as câmeras sendo instaladas nas próximas semanas, mas o uso prático do impedimento semiautomático dependerá do sucesso dessa fase de calibragem, visando “blindar” a competição de erros técnicos.