Botafogo quita atrasos e fica em dia com elenco

Líderes do plantel alvinegro cobraram a diretoria, na semana passada, antes da partida contra o Volta Redonda / Crédito: Jogada 10

Enfim, uma boa notícia em meio ao caos que devastou o botafoguismo nas últimas semanas. Nesta quarta-feira (28), o clube quitou os dois meses de direitos de imagem que estava devendo ao elenco. O Botafogo ficou, assim, em dia com os salários do plantel – o pagamento da carteira de trabalho (CLT) já estava regularizado. O clube, entretanto, precisa atacar agora o débito referente ao recolhimento do FGTS, de acordo com o site “ge”.

Na semana passada, a diretoria se reuniu com os capitães do time alvinegro e prometeu quitar o atraso de três meses dos direitos de imagem. Um dia antes da vitória sobre o Volta Redonda por 1 a 0, no Nilton Santos, pelo Carioca, o Botafogo pagou um mês deste débito, conforme exigência dos líderes do elenco.

Nesta quarta, o Botafogo quitou, então, as duas folhas que restavam. Esta é uma notícia alvissareira diante da gravíssima crise econômica que assola o Mais Tradicional. Controlador da SAF do Botafogo, John Textor já não fala mais a língua de seus pares e está nas cordas com o fundo Ares entrando na Justiça para removê-lo do comando da Eagle, dona de 90% do futebol alvinegro. O problema é extremamente complexo. Textor só está à frente da gestão do Botafogo por conta de uma liminar da Justiça do Rio de Janeiro. O big boss ainda sofre pressão por conta do transfer ban. O clube está impedido de registrar reforços pelas próximas três janelas por conta de uma dívida com o Atlanta United (EUA) pela contratação de Almada, em junho de 2024.