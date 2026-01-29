Botafogo atropela o Cruzeiro com show de Danilo: 4 a 0

Botafogo atropela o Cruzeiro com show de Danilo: 4 a 0Glorioso domina a Raposa no segundo tempo com grande atuação. Maior goleada do Fogão sobre o rival em Brasileiros
O Botafogo atropelou o Cruzeiro e venceu por 4 a 0 nesta quinta-feira (29), no Estádio Nilton Santos, na estreia das equipes pelo Brasileirão. Todos os gols do Glorioso foram marcados no segundo tempo: Danilo balançou as redes em duas oportunidades, aos dois e aos 40 minutos; Matheus Martins, que entrou no decorrer do jogo, marcou aos 30 minutos; e Artur deu números finais ao placar, já nos acréscimos.
Este resultado coloca o clube carioca no topo da tabela do Brasileirão, com três pontos conquistados e saldo de quatro gols positivos. A Raposa, por sua vez, termina a primeira rodada na lanterna da competição, sem pontos e com saldo de quatro gols negativos.
Alternância de controle marca o primeiro tempo
A primeira etapa do jogo ficou marcada pela alternância de controle das equipes. Nos primeiros minutos, o Botafogo tentou impor o estilo de jogo pregado pelo técnico Martin Anselmi, ofensivo e de posse de bola. A equipe carioca tentou tomar as rédeas do jogo, mas encontrou bastante resistência do outro lado. Restou ao Glorioso tentar explorar as jogadas aéreas com Arthur Cabral.
A primeira chance perigosa veio aos 13 minutos, após cruzamento de Montoro. A bola, no entanto, foi para fora. O lance seguinte veio de novo pela cabeça do camisa 19, que desviou cruzamento de Santo Rodríguez em cobrança de falta, aos 17 minutos. A tentativa de pressão do Botafogo, no entanto, parou aí e o Cruzeiro passou, então, a controlar a posse da bola e tentar criar suas oportunidades.
Aos 21, veio a primeira chance da Raposa. Kaio Jorge recebeu lançamento em profundidade, driblou o goleiro Neto e abriu o placar do jogo. A arbitragem, no entanto, assinalou impedimento e anulou o gol. Aos 30, nova chance do clube mineiro, após sobra de bola para Kaiki, que finalizou e parou em Neto. No fim das contas, o primeiro tempo foi agitado, mas o placar sem gols ficou de bom tamanho.
Botafogo atropela na segunda etapa
O Botafogo repetiu a estratégia da primeira etapa, se lançou ao ataque nos primeiros minutos após a volta do intervalo, e foi recompensado por isso. Após cobrança de lateral, Montoro arrastou três marcadores com drible curto e acionou Arthur Cabral para o pivô. O centroavante ajeitou para a chegada de Danilo, que invadiu a área e finalizou no canto esquerdo de Cassio, sem chances para o goleiro. Um golaço coletivo do Glorioso, executado com o talento de cada jogador.
O placar adverso fez Tite mexer rápido na equipe: no lugar de Wanderson, entrou Arroyo, e o Cruzeiro retomou o controle da posse de bola. A circulação de bola da Raposa, no entanto, era lenta e facilitava a boa marcação do Botafogo na faixa central do campo. As chances mais perigosas do clube mineiro, no fim das contas, surgiram em situações de “abafa”, com cruzamentos ou infiltrações na área.
Uma delas surgiu aos 13 minutos, quando Gerson recebeu lançamento dentro da área e finalizou forte para grande defesa de Neto. Vale destacar, porém, que a arbitragem já tinha paralisado o lance apontando impedimento do meio-campista celeste. O goleiro do Glorioso, aliás, fez boas intervenções na segunda etapa. Aos 24 minutos, por exemplo, o defensor executou outra boa defesa após chute forte de Matheus Pereira.
Botafogo mata o jogo no contra-ataque
Incapaz de criar chances claras de gol, o Cruzeiro acabou castigado pelo Botafogo aos 30 minutos. De costas, Montoro dominou bola que veio rebatida, girou em cima da marcação e lançou Matheus Martins em profundidade. No mano a mano, o atacante disparou, venceu Fagner na corrida, invadiu a área e finalizou rasteiro, no canto direito de Cassio para ampliar o placar.
Com dois gols de desvantagem no placar, o Cruzeiro derreteu no jogo e foi presa fácil para o Botafogo, que se impôs através da sua qualidade individual e coletiva. Prova disso é que a equipe marcou mais dois gols na reta final do segundo tempo. Aos 40, Danilo recebeu cruzamento na marca do pênalti e cabeceou para marcar o terceiro. Por fim, Artur deu números finais ao placar com um belo gol, driblando Cassio, aos 46 minutos. Uma vitória categórica do Glorioso na estreia do Brasileirão.
Próximos jogos de Botafogo e Cruzeiro
O Botafogo volta a campo no domingo (1º), às 20h30 (de Brasília), pela quinta rodada do Cariocão, para enfrentar o Fluminense no Estádio Nilton Santos. Na sequência, o Glorioso encara o Grêmio fora de casa, pela segunda rodada do Brasileirão, na quarta-feira (4), às 21h30 (de Brasília).
O Cruzeiro, por sua vez, visita o Betim, também no domingo (1º), às 20h (de Brasília), pela sexta rodada do Campeonato Mineiro. Depois, volta a jogar pelo Brasileirão, quando recebe o Coritiba na quinta-feira (5), às 21h30 (de Brasília).
BOTAFOGO 4 x 0 CRUZEIRO
Campeonato Brasileiro – 1ª rodada
Data e horário: 29/1/2026 (quinta-feira), às 21h30 (de Brasília)
Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)
Gols: Danilo, 3’/2ºT (1-0); Matheus Martins, 30’/2ºT (2-0); Danilo, 40’/2ºT (3-0); Artur, 46’/2ºT (4-0)
BOTAFOGO: Neto; Mateo Ponte, Newton e Alexander Barboza; Vitinho, Allan (Artur, 18’/2ºT), Danilo e Alex Telles (Marçal, 36’/2ºT); Santi Rodríguez (Jordan Barrera, 43’/2ºT), Arthur Cabral (Matheus Martins, 18’/2ºT) e Álvaro Montoro (Nathan Fernandes, 36’/2ºT). Técnico: Martin Anselmi.
CRUZEIRO: Cassio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus (João Marcelo, 33’/2ºT) e Kaiki; Lucas Romero (Matheus Henrique, 33’/2ºT), Lucas Silva (Christian, 20’/2ºT) e Matheus Pereira; Gerson (Kaique Kenji, 33’/2ºT), Wanderson (Arroyo, 11’/2ºT) e Kaio Jorge. Técnico: Tite.
Árbitro: Matheus Delgado Candançan (Fifa/SP)
Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira (Fifa/AL) e Schumacher Marques Gomes (PB)
VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (Fifa/SP)
Cartões Amarelos: Allan, Martin Anselmi (BOT); Lucas Silva, Kaique Kenji (CRU)
Cartões Vermelhos: não houve
