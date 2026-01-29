Benzema fica fora de jogo do Al-Ittihad em meio a impasse contratual

Atacante recusou atuar contra o Al Fateh após proposta abaixo do esperado na renegociação com a Liga Saudita / Crédito: Jogada 10

Karim Benzema ficou fora do jogo do Al-Ittihad nesta quinta-feira (29), no empate por 2 a 2 com o Al Fateh, pelo Campeonato Saudita. A ausência do atacante francês está ligada à renegociação de seu contrato, bancado pela própria Saudi Pro League (SPL). LEIA MAIS: Mbappé critica irregularidade do Real Madrid após derrota na Champions

De acordo com a imprensa saudita, a proposta apresentada a Benzema ficou bem abaixo do que ele esperava. Insatisfeito, o jogador optou por não atuar na partida. A decisão partiu exclusivamente do atleta.