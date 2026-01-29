Benzema fica fora de jogo do Al-Ittihad em meio a impasse contratual

Benzema fica fora de jogo do Al-Ittihad em meio a impasse contratualAtacante recusou atuar contra o Al Fateh após proposta abaixo do esperado na renegociação com a Liga Saudita
Karim Benzema ficou fora do jogo do Al-Ittihad nesta quinta-feira (29), no empate por 2 a 2 com o Al Fateh, pelo Campeonato Saudita. A ausência do atacante francês está ligada à renegociação de seu contrato, bancado pela própria Saudi Pro League (SPL).
De acordo com a imprensa saudita, a proposta apresentada a Benzema ficou bem abaixo do que ele esperava. Insatisfeito, o jogador optou por não atuar na partida. A decisão partiu exclusivamente do atleta.
O Al-Ittihad não participa das negociações e também não tem conhecimento dos valores envolvidos. O clube apenas foi informado por Benzema de que ele não se sentia em condições psicológicas para entrar em campo.
Qualquer acordo futuro depende de um entendimento direto entre o jogador e a SPL. Enquanto isso, o técnico Sérgio Conceição perde, por tempo indeterminado, um dos principais nomes do elenco. Dessa maneira, a tendência é que Benzema siga fora das competições nos próximos dias.