Atuações do Botafogo contra o Cruzeiro: um tapa na cara de Textor

Segue o líder! John Textor queria se desfazer de Danilo e Montoro. Pois a dupla mostrou que o Godfather anda muito alheio à realidade (para ser educado). O Botafogo passou o trator no Cruzeiro, 4 a 0, com grande atuação do volante e do meia. Vejamos, na sequência, como a Coluna do Léo Pereira avaliou o desempenho dos alvinegros. NETO – Salvou o Botafogo, fechando o ângulo para Kaiki. Agigantou-se em um lance capital. Voltou a fechar o gol durante a segunda etapa. Seguro. Parecia o Neto do início da carreira – NOTA: 8,0

PONTE – Improvisado na zaga pela terceira vez, não encontrou o posicionamento e tampouco a dupla Kaiki/Pereira. Ao menos, compensou com velocidade – NOTA: 6,0

NEWTON – Não conseguiu se entender com Ponte e deixou Wanderson aparecer em boas condições de concluir. BARBOZA – Vendido no primeiro lance perigoso da Raposa. Não viu Kaio Jorge às suas costas. Flertou com o perigo e não conseguiu acompanhar os homens de ataque do Cruzeiro na velocidade. Compensou, contudo, brecando uma finalização do centroavante celeste diante de Neto. Importante para liderar o setor defensivo – NOTA: 6,5 VITINHO – Com liberdade, avançou e deixou uma passarela para os velocistas do Cruzeiro. Melhorou, entretanto, ao entender o jogo do rival – NOTA: 6,0

ALLAN – Intenso. Começou o jogo muito bem, acertando nos botes, cobertura e recuperação do tempo de bola. Arriscou um chute perigoso também. No decorrer do prélio, contudo, foi cansando. Saiu, assim, no segundo tempo, para a entrada de Artur – NOTA: 6,5 DANILO – Textor tentou vendê-lo. Mas havia gente com o interesse maior no Botafogo para brecar a megalomania do Godfather. Apareceu no ataque e concluiu com destreza para cravar o 1-0 no Colosso do Subúrbio. Decisivo e com qualidade para envolver a defesa celeste. Depois, tirou o doce da boca da criança (Pereira) ao evitar o empate. Um leão. Não satisfeito, pisou na área outra vez e, como elemento surpresa, meteu o terceiro – NOTA: DEZ MONTORO – Flutuou pelo meio de campo para tentar sair de uma marcação bem ajustada do rival. Participou da trama de ataque no 1-0. Soube prender a bola para conseguir faltas, esfriar o Cruzeiro e acelerar o jogo a bel-prazer. O Monstrinho é muito diferenciado. Doutrinador! – NOTA: DEZ

SANTI – Um pouco apagado. Chegou, por exemplo, a escorregar sozinho no tapetinho em um contra-ataque. Na etapa final, cedeu a vaga a Barrera – NOTA: 5,5 TELLES – Outro que deu alguns moles. Errou passes de curta distância. Teve muita dificuldade com as subidas de Arroyo. Saiu, no segundo tempo, para a entrada de Marçal – NOTA: 5,5 CABRAL – Tem irritado muito a torcida. Principalmente quando não dá prosseguimento às jogadas. Mas se redimiu de uma forma… Inteligente, encontrou Danilo livre para balançar o coreto mineiro. Lembrou aquele jogador do futebol europeu ao protagonizar o lance que valeu o ingresso. Saiu, no segundo tempo, para a entrada de Martins – NOTA: 6,5

ARTUR – Fechou com chave de ouro a goleada ao deixar Cássio na saudade e a zaga do Cruzeiro a ver navios. Ligeirinho. Honrou a 7 de Garrincha – NOTA: 8,0 MARTINS – Confundiu a defesa da Raposa com muita movimentação. Aparece como um raio para definir o contra-ataque mortal do 2-0, vencendo o mastodôntico Cássio – NOTA: 8,0 MARÇAL – Cumpriu bem a missão de segurar a onda e não deixar ninguém do Cruzeiro se criar – NOTA: 7,0