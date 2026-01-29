Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Athletico acerta contratação de atacante do Estudiantes

Colombiano de 28 anos se torna a contratação mais cara da história do Furacão. Confira detalhes da negociação
O Athletico fechou a contratação do atacante Edwuin Cetré, do Estudiantes. O jogador de 28 anos assina com Furacão por três temporadas. Além disso, ele se torna a contratação mais cara da história do clube, ao valor de 6 milhões de dólares (R$ 31 milhões). A informação inicial é do “Uol”.

Os direitos econômicos de Cetré terá divisão, sendo que 50% pertencem ao Estudiantes e a outra metade é do Independiente Medellín. Com isso, o clube argentino, que é presidido pelo ex-jogador Juan Sebastian Verón, deve ficar com 3 milhões de dólares. A diretoria rubro-negra, aliás, chegou a um acordo para pagar em seis vezes.

Cetré chegou ao Estudiantes em 2022 e teve passagem de destaque pelo clube argentino. Ele conquistou quatro títulos: a Copa Argentina de 2023, a Copa da Liga de 2024, o Troféu dos Campeões de 2024 e a Copa da Liga. O bom rendimento e a regularidade do colombiano foram determinantes para o Athletico avançar e fechar a contratação.

Na última temporada, o colombiano somou seis gols e cinco assistências em 42 jogos. Em 2024, ele fez seis tentos e seis passes para gols em 43 partidas.

O elenco atual do Athletico, aliás, conta com dez estrangeiros, sendo seis colombianos, três argentinos, um uruguaio e um ucraniano. Ou seja, a Colômbia é o país sul-americano mais representado no vestiário rubro-negro de forma disparada.

