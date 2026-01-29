Athletico acerta contratação de atacante do Estudiantes

Athletico acerta contratação de atacante do EstudiantesColombiano de 28 anos se torna a contratação mais cara da história do Furacão. Confira detalhes da negociação
O Athletico fechou a contratação do atacante Edwuin Cetré, do Estudiantes. O jogador de 28 anos assina com Furacão por três temporadas. Além disso, ele se torna a contratação mais cara da história do clube, ao valor de 6 milhões de dólares (R$ 31 milhões). A informação inicial é do “Uol”.
Os direitos econômicos de Cetré terá divisão, sendo que 50% pertencem ao Estudiantes e a outra metade é do Independiente Medellín. Com isso, o clube argentino, que é presidido pelo ex-jogador Juan Sebastian Verón, deve ficar com 3 milhões de dólares. A diretoria rubro-negra, aliás, chegou a um acordo para pagar em seis vezes.
Cetré chegou ao Estudiantes em 2022 e teve passagem de destaque pelo clube argentino. Ele conquistou quatro títulos: a Copa Argentina de 2023, a Copa da Liga de 2024, o Troféu dos Campeões de 2024 e a Copa da Liga. O bom rendimento e a regularidade do colombiano foram determinantes para o Athletico avançar e fechar a contratação.
Na última temporada, o colombiano somou seis gols e cinco assistências em 42 jogos. Em 2024, ele fez seis tentos e seis passes para gols em 43 partidas.
O elenco atual do Athletico, aliás, conta com dez estrangeiros, sendo seis colombianos, três argentinos, um uruguaio e um ucraniano. Ou seja, a Colômbia é o país sul-americano mais representado no vestiário rubro-negro de forma disparada.