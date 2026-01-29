Athletico acerta contratação de atacante do Estudiantes

Colombiano de 28 anos se torna a contratação mais cara da história do Furacão. Confira detalhes da negociação

O Athletico fechou a contratação do atacante Edwuin Cetré, do Estudiantes. O jogador de 28 anos assina com Furacão por três temporadas. Além disso, ele se torna a contratação mais cara da história do clube, ao valor de 6 milhões de dólares (R$ 31 milhões). A informação inicial é do “Uol”.

Os direitos econômicos de Cetré terá divisão, sendo que 50% pertencem ao Estudiantes e a outra metade é do Independiente Medellín. Com isso, o clube argentino, que é presidido pelo ex-jogador Juan Sebastian Verón, deve ficar com 3 milhões de dólares. A diretoria rubro-negra, aliás, chegou a um acordo para pagar em seis vezes.