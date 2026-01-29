Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Arrascaeta contesta análise e entra em debate com internauta sobre lance polêmico

Arrascaeta contesta análise e entra em debate com internauta sobre lance polêmico

Flamengo sofre derrota para o São Paulo em sua estreia pelo Brasileirão, e uruguaio é protagonista em lance de possível pênalti
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Flamengo sofreu nova derrota e deu sequência ao início de temporada ruim, dessa vez na estreia de Arrascaeta e Jorginho em 2026. Inclusive, em sua primeira partida, o uruguaio foi protagonista, mas por lance polêmico. Afinal, o meio-campista participou de jogada ao sofrer suposta falta, que seria motivo para assinalar pênalti. Apesar disso, o árbitro de vídeo e o juiz Wilton Pereira Sampaio consideraram que o toque não foi suficiente para a marcação da penalidade. 

Assim, o episódio causou a indignação do Rubro-Negro, torcedores e até de jogadores da equipe carioca. Deste modo, pelo impacto que causou, o acontecimento teve intensa repercussão nas redes sociais. Um internauta que produz conteúdo sobre a arbitragem do futebol brasileiro publicou a sua análise sobre o lance.

 

No entanto, Arrascaeta não concordou com a opinião do influenciador, contestou o ponto de vista e o desafiou a fazer uma reavaliação. 

“Paulo, analisa o chute e me diz se não atrapalhou a maneira de finalizar, até a força da bola é diferente. Não entendo como não vai atrapalhar, faz a prova e toma um toque no pé na hora de bater na bola”, argumentou o uruguaio. 

Arrascaeta é protagonista de lance contraditório 

O polêmico lance com Arrascaeta ocorreu já nos acréscimos da segunda etapa. O meia sofreu uma intervenção de Alan Franco possivelmente irregular dentro da área em um momento decisivo da partida. Afinal, caso a arbitragem marcasse o pênalti, o Flamengo teria a chance de igualar o placar e evitar a derrota. Deste modo, o Rubro-Negro utilizou tal perspectiva como argumento de suas críticas.

Os poucos minutos após o fim do jogo também foram uma das alegações de Filipe Luis na coletiva depois da partida. Além disso, a decisão polêmica foi o motivo para o volante Jorginho ser expulso, pois a arbitragem avaliou que suas reclamações passaram dos limites.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar