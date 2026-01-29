Arrascaeta contesta análise e entra em debate com internauta sobre lance polêmico

Flamengo sofre derrota para o São Paulo em sua estreia pelo Brasileirão, e uruguaio é protagonista em lance de possível pênalti / Crédito: Jogada 10

O Flamengo sofreu nova derrota e deu sequência ao início de temporada ruim, dessa vez na estreia de Arrascaeta e Jorginho em 2026. Inclusive, em sua primeira partida, o uruguaio foi protagonista, mas por lance polêmico. Afinal, o meio-campista participou de jogada ao sofrer suposta falta, que seria motivo para assinalar pênalti. Apesar disso, o árbitro de vídeo e o juiz Wilton Pereira Sampaio consideraram que o toque não foi suficiente para a marcação da penalidade. Assim, o episódio causou a indignação do Rubro-Negro, torcedores e até de jogadores da equipe carioca. Deste modo, pelo impacto que causou, o acontecimento teve intensa repercussão nas redes sociais. Um internauta que produz conteúdo sobre a arbitragem do futebol brasileiro publicou a sua análise sobre o lance.

No entanto, Arrascaeta não concordou com a opinião do influenciador, contestou o ponto de vista e o desafiou a fazer uma reavaliação. “Paulo, analisa o chute e me diz se não atrapalhou a maneira de finalizar, até a força da bola é diferente. Não entendo como não vai atrapalhar, faz a prova e toma um toque no pé na hora de bater na bola”, argumentou o uruguaio.