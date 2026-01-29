Árbitro relata ofensas do presidente do Atlético após empate com Palmeiras

Bruno Arleu de Araújo ainda complementa em súmula depois da partida: "Parece que está com a camisa do Palmeiras por baixo" / Crédito: Jogada 10

Presidente do Atlético, Sérgio Coelho não aprovou as decisões do árbitro Bruno Arleu de Araújo no empate por 2 a 2 com o Palmeiras, na última quarta-feira (28), na Arena MRV. Na súmula, o dono do apito afirmou que se sentiu ofendido pelas palavras proferidas pelo mandatário do clube associativo do Galo. Além disso, ressaltou as seguintes palavras: “parece que está com a camisa do Palmeiras por baixo”. “Informo que, após o término da partida, enquanto a equipe de arbitragem se dirigia ao vestiário, ao passar pela zona mista, o sr. Sérgio Coelho, presidente do Atlético Mineiro SAF, abordou a equipe de arbitragem de forma agressiva, com gestos exaltados, proferindo as seguintes palavras: “Pelo seu nível, foi uma vergonha o que você fez aqui hoje, bruno. Parece que está com a camisa do Palmeiras por baixo. o Palmeiras não precisa disso”, escreveu.

Segundo o árbitro, o policiamento presente no local conteve o comportamente do mandatário. Ele também informou, que se sentiu ofendido pelas declarações proferidas.

Os jogadores do Atlético se revoltaram pela não marcação de um pênalti, já nos acréscimos finais da partida, pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além disso, também reclamaram de outras decisões da arbitragem. Explicação pela expulsão de Sampaoli Bruno Arleu de Araújo também explicou o motivo da expulsão do técnico Jorge Sampaoli no decorrer do segundo tempo: “Após a marcação de uma falta contra a sua equipe, persistir em reclamar contra as decisões da arbitragem de maneira acintosa gesticulando com seus braços ostensivamente do seu banco de reservas. demorando a se retirar para o seu vestiário, necessitando que fosse solicitada a presença do policiamento para que o mesmo deixasse o túnel de acesso ao campo”, escreveu.