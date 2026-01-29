Apresentado, Cassierra chega para suprir carência no Atlético e elogia Hulk

Atacante colombiano chega para suprir carência de um camisa 9 e tece inúmeros elogios a Hulk, ídolo do Galo: "Lenda" / Crédito: Jogada 10

O Atlético apresentou nesta quinta-feira (29) o seu sexto reforço para a temporada. Trata-se do colombiano Mateo Cassierra, de 28 anos, que chega ao Galo após passagem pelo Zenit, da Rússia. Dessa maneira, na entrevista coletiva, ele falou sobre necessidade do clube por um centroavante e tratou de elogiar Hulk.

“Eu não sinto pressão. Para mim, a coisa mais importante é aproveitar cada jogo. É verdade que todos falam que o Atlético precisava de um número 9. Eu quero ser feliz dentro de campo, cada jogo, cada treino, e depois cada coisa vai acontecer sozinha”, declarou.

Cassierra chega ao Atlético com contrato de quatro temporadas. As partes não divulgaram os valores da negociação. Aliás, o jogador estava desde 2021 no Zenit, onde marcou 49 gols e distribuiu 23 assistências em 127 partidas disputadas. No Galo, ele disputará posição com Hulk, mas fez questão de ressaltar a importância e a qualidade do camisa 7, além de elogiar o ídolo atleticano. “Ele é uma lenda, não só no Galo. No Zenit, todos amam ele. É algo muito importante para mim. Quero ajudar a equipe, conquistar títulos. Ele é um craque, quero aprender muita coisa com ele. Um ídolo”.

Cassierra responde sobre Gerson Em sua apresentação, Cassierra também falou sobre o meio-campista Gerson, agora no Cruzeiro. Aliás, ambos jogaram juntos no Zenit e se mudaram para Belo Horizonte na mesma janela de transferências. “Com relação a ele, é uma boa pessoa. Não convivi muito tempo com ele, porque só ficou seis meses, mas é um grande jogador, só posso falar isso”. Revelado pelo Deportivo Cali, da Colômbia, Cassierra passou ainda por Ajax e Groningen (Holanda), Racing (Argentina), B-SAD (Portugal) e Sochi, também da Rússia, antes de chegar ao Zenit.