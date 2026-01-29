Antony decide, Betis vence Feyenoord e garante vaga direta nas oitavas da Liga Europa

Antony decide, Betis vence Feyenoord e garante vaga direta nas oitavas da Liga EuropaBrasileiro marca, dá assistência e termina a fase de liga entre os principais artilheiros da competição
O Betis confirmou sua força e venceu o Feyenoord por 2 a 1 nesta quinta-feira (29), resultado que garantiu o clube de Sevilha nas oitavas de final e decretou a eliminação dos holandeses na última rodada da fase de liga da Liga Europa. O grande nome da partida foi Antony, decisivo na vitória espanhola com gol e assistência para Ez Abde. Por outro lado, o time comandado por Robin van Persie diminuiu o placar com um belo gol de cobertura de Casper Tengstedt.
LEIA MAIS: Liga Europa define classificados, playoffs e eliminados após fim da fase de liga
Com o gol marcado nesta quinta-feira, Antony encerrou esta primeira fase da Liga Europa com quatro gols, na terceira posição na lista de artilheiros. Petar Stanic, do Ludogorets, é o líder com sete, seguido por Igor Jesus, outro brasileiro, com seis.
O Betis encerrou a fase de liga na 4ª posição, somando quatro triunfos e apenas uma derrota nos últimos cinco jogos. O desempenho garantiu vaga direta nas oitavas de final, sem a necessidade de disputar os playoffs.
Já o Feyenoord acumulou sua quarta derrota no mesmo período e deu adeus à competição.
A eliminação reforça o momento difícil do futebol holandês nas competições europeias nesta temporada. Além do Feyenoord, Ajax e PSV já haviam caído na Champions, enquanto Go Ahead Eagles e Utrecht também ficaram pelo caminho na Liga Europa.
Liga Europa (última rodada fase de liga)
Celtic (ESC) 4×2 Utrecht (HOL).
Stuttgart (ALE) 3×2 Young Boys (SUI).
Porto (POR) 3×1 Rangers (ESC).
Lyon (FRA) 4×2 PAOK (GRE).
Estrela Vermelha (SER) 1×1 Celta de Vigo (ESP).
Midtjylland (DIN) 2×0 Dinamo Zagreb (CRO).
Go Ahead Eagles (HOL) 0x0 Braga (POR).
Nottingham Forest (ING) 4×0 Ferencváros (HUN).
Betis (ESP) 2×1 Feyenoord (HOL).
Ludogorets (BUL) 1×0 Nice (FRA).
Maccabi Tel-Aviv (ISR) 0x3 Bologna (ITA).
Lille (FRA) 1×0 Freiburg (ALE).
Sturm Graz (AUT) 1×0 Brann (NOR).
Aston Villa (ING) 3×2 Salzburg (AUT).
Panathinaikos (GRE) 1×1 Roma (ITA).
Basel (SUI) 0x1 Viktoria Plzeň (TCH).
Steaua Bucareste (ROM) 1×1 Fenerbahçe (TUR).
Genk (BEL) 2×1 Malmö (SUE).
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.