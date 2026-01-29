Antecessores, estilo de jogo e “alvos”: Mano Menezes se apresenta ao público peruano

Em entrevista coletiva de apresentação, técnico brasileiro falou em "retomada do protagonismo" / Crédito: Jogada 10

Além de uma declaração em tom crítico sobre Neymar e Seleção Brasileira, a entrevista coletiva de Mano Menezes como novo técnico da seleção peruana teve outros temas tratados nesta quinta-feira (29). De início, o treinador que teve seu último trabalho no Grêmio fez questão de rememorar a relação antiga entre o posto e profissionais brasileiros. A saber, Mano é o sétimo técnico do Brasil que ocupa o cargo, sendo precedido por Jayme de Almeida (1962), José Gomes Nogueira (1962), Didí (1969 a 1970), Tim (1981), Pepe (1990) e Paulo Autuori (2003 a 2005).

Além desse vínculo, Mano Menezes pontuou que o objetivo principal de seu trabalho é a “retomada do protagonismo” que entende ser possível por parte do selecionado inca:

“Muitos treinadores brasileiros estiveram aqui e tiveram muito sucesso. Sabemos que os últimos anos não foram tão brilhantes em termos de resultados, mas estamos aqui porque acreditamos que podemos fazer algo para retomar esse caminho, para que o Peru seja protagonista e dispute as competições com a esperança de vencer. Acho que esse é o papel principal de uma comissão técnica, de um treinador.” Em relação ao estilo de jogo pretendido, o técnico preferiu não fazer maiores ponderações, alegando que nem sempre o conceito inicialmente pensado se mostra eficiência no lado prático: “Fala-se muito sobre o estilo de jogo. Quando chegamos a um lugar, procuramos jogadores para colocar em prática esse estilo de jogo na seleção. Mas, quando iniciamos o trabalho, algumas ideias se reafirmam e outras não. E, a partir daí, começa-se a estabelecer um conceito de jogo.”