Algoz do Flamengo, goleiro do PSG cita carinho de brasileiros e cogita praticar português

Arqueiro do PSG passa a ter uma legião de brasileiros em suas redes sociais depois de ser protagonista em decisão contra o Flamengo / Crédito: Jogada 10

O goleiro russo Matvei Safonov deixou de ser um coadjuvante no elenco do PSG e ganhou notoriedade em nível mundial depois de ser herói contra o Flamengo, na decisão do Intercontinental. Isso porque, depois do empate no tempo regulamentar, a definição do vencedor do torneio foi para a disputa de pênaltis. A partir disso, o arqueiro teve atuação emblemática ao defender quatro cobranças de cinco possíveis de jogadores do Rubro-Negro. A proeza foi decisiva para o inédito título do Paris Saint-Germain no torneio e permitiu a Safonov se tornar conhecido no planeta. Além disso, ele ganhou diversos fãs acompanhando-o nas redes sociais e atualmente soma cerca de 532 mil seguidores. A performance de destaque no jogo contra o Flamengo possibilitou que diversos deles fossem brasileiros, especialmente torcedores rivais do clube carioca.

Inclusive, recentemente, ao conceder entrevista à “TNT Sports”, Safonov abordou esse cenário e até admitiu praticar o português pela grande quantidade de brasileiros que o acompanham. “Eu acho que metade do meu Instagram agora é do Brasil. Eu pensei que eu talvez até precisasse melhorar o meu português. Muito obrigado pelas mensagens, por todo mundo que comentou e me elogiou. Muito obrigado mesmo”, agradeceu o goleiro russo. Atuação de gala pelo PSG No estádio Ahmad bin Ali, em Doha, no Catar, Safonov pegou as cobranças de Saúl, Pedro, Léo Pereira e Luiz Araújo, respectivamente. Sua presença entre os 11 iniciais do Paris Saint-Germain ocorreu por vencer a concorrência do até então titular Lucas Chevalier. O companheiro de posição foi contratado para ser o substituto de Donnarumma, que se transferiu para o Manchester City.