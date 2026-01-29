Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Aeroporto do Galeão passa por ajustes para recepção de Lucas Paquetá

Desembarque do maior reforço da história do futebol nacional está prevista para ocorrer às 10h40 desta quinta-feira (29)
Ainda falta um pouco mais de uma hora para chegada de Lucas Paquetá ao Rio, mas o Aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador, já vive o clima do AeroFla. A repatriação do Garoto do Ninho tem mobilizado parte da mídia esportiva e torcedores desde a madrugada, que projetam uma movimentação tão impactante quanto à recepção de Diego Ribas em 2016.

Perfis ligados ao Flamengo e ao próprio AeroFla têm atualizado os rubro-negros sobre a chegada do meio-campista. A expectativa é que o reforço desembarque por volta das 10h40. Ciente da projeção e movimentação dos torcedores, o próprio aeroporto deslocou o desembarque para o Salão Nobre do terminal, a fim de evitar muvuca no espaço central do local.

O aeroporto começou a ajustar o espaço desde a noite da última quarta-feira (28) e distribuiu grades para delimitar o caminho do meia neste primeiro contato com os torcedores. A ação visa, claro, a segurança e uma tentativa de organizar o fluxo diante da expectativa crescente.

O clima de ansiedade tem se intensificado nas últimas horas, especialmente após a confirmação do acordo. Segundo o Coluna do Fla, um torcedor chegou ao Galeão por volta das 4h da manhã, acreditando que a chegada ocorreria antes do amanhecer.

