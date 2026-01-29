Aeroporto do Galeão passa por ajustes para recepção de Lucas Paquetá

Ainda falta um pouco mais de uma hora para chegada de Lucas Paquetá ao Rio, mas o Aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador, já vive o clima do AeroFla. A repatriação do Garoto do Ninho tem mobilizado parte da mídia esportiva e torcedores desde a madrugada, que projetam uma movimentação tão impactante quanto à recepção de Diego Ribas em 2016.

Perfis ligados ao Flamengo e ao próprio AeroFla têm atualizado os rubro-negros sobre a chegada do meio-campista. A expectativa é que o reforço desembarque por volta das 10h40. Ciente da projeção e movimentação dos torcedores, o próprio aeroporto deslocou o desembarque para o Salão Nobre do terminal, a fim de evitar muvuca no espaço central do local.