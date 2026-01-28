Vojvoda blinda defesa após derrota do Santos: “Não posso pedir 10 reforços”

Técnico argentino minimiza falhas individuais de Alexis Duarte na estreia do Brasileirão e valoriza volume ofensivo / Crédito: Jogada 10

A derrota por 4 a 2 para a Chapecoense na estreia do Brasileirão, nesta quarta-feira (28), obrigou o técnico Juan Pablo Vojvoda a dar explicações sobre o sistema defensivo do Santos. Na coletiva pós-jogo na Arena Condá, o treinador adotou uma postura de proteção ao elenco, minimizou as falhas individuais — especialmente do zagueiro Alexis Duarte — e trouxe uma novidade importante: a confirmação da chegada do atacante Rony. Vojvoda protege sua defesa Questionado sobre a necessidade de contratações para a zaga após os erros cometidos na partida, Vojvoda foi enfático. Ele relembrou a solidez defensiva de jogos anteriores e rechaçou a ideia de fazer uma “limpa” no elenco por conta de um resultado adverso.

“Se precisar de peças no setor defensivo? Eu falo que o time fez uma boa partida defensiva no jogo passado, vinha com uma solidez importante. Os erros se pagam caro na Série A, principalmente em times que jogam com transição. Não sei se é o momento para essa análise agora. Porque todo momento dizem erra esse e não serve mais, erra o outro e não serve mais. Jogadores e treinadores cometem erros. Nesse momento não posso sair falando que preciso de dez reforços.”

Apesar do tom sério sobre a derrota, Vojvoda confirmou uma notícia que anima a torcida. Ao ser perguntado sobre o mercado, o treinador garantiu a contratação do atacante Rony, que se despediu do Atlético nesta quarta-feira (28). “Pelo que me disseram, sim, Rony está vindo.” Volume sem efetividade Sobre o desempenho da equipe em Chapecó, Vojvoda fez uma análise pragmática. Para ele, o Santos teve volume e criou chances (foram mais de 10 escanteios), mas pecou na efetividade, enquanto o adversário foi letal nas poucas oportunidades que teve.

“Acho que hoje temos que falar da partida. Foi o mais importante que aconteceu. O time teve bom volume de jogo nos dois tempos, criou chances de gol. Recebemos quatro gols em quatro situações do adversário. Tivemos muita opções, mas não tivemos efetividade pelas opções criadas. Nas partidas anteriores, principalmente contra Bragantino e contra o Corinthians, cobraram muito, e eu também, de não criar muitas chances de gol. Hoje criamos muitas chances de gol e sofremos. Nas outras partidas foi o inverso.” O técnico ainda completou: “Defendemos melhor, mas hoje não defendemos bem na primeira transição do jogo. Depois, o primeiro escanteio recebemos o gol de empate. Tivemos mais de 10, 12, 14, 15 escanteios e não tivemos essa efetividade. Quanto ao volume de jogo, as situações criadas, o Santos fez uma boa partida. Mas não serve de nada porque a análise está ligada ao resultado.”