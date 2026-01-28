Vitória x Remo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Em duelo de Leões, Rubro-Negro busca recuperação após Ba-Vi, enquanto o Azulino retorna à elite com Osorio

Nesta quarta-feira (28), o Campeonato Brasileiro 2026 começa com um duelo tradicional no Barradão. O Vitória recebe o Remo às 19h (de Brasília), em Salvador, pela 1ª rodada da competição nacional. A partida marca o encontro de duas equipes em momentos psicológicos distintos neste início de temporada.

A Voz do Esporte acompanha o rugido dos Leões ao vivo, a partir de 17h30, com uma equipe de craques da transmissão esportiva. Gabriel Belmonte assume a bronca na narração. Tiago Hugolini é o responsável pelos comentários, ao passo que Gabo Ferreira está com a incumbência das reportagens.