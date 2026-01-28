Virginia se declara para Vini Jr como forma de celebrar três meses de namoro

Virginia se declara para Vini Jr como forma de celebrar três meses de namoroApós especulação do envolvimento dos dois, a influenciadora e o atacante oficializaram o relacionamento em outubro do ano passado
O amor está cada vez mais forte! Virginia comemorou os três meses de namoro com Vini Jr ao publicar uma declaração de amor que movimentou a internet, nesta quarta-feira, 28. Inclusive, a apresentadora decidiu postar um registro do casal para evidenciar a data especial para os dois.
Assim, ela aproveitou a oportunidade para mostrar sinceridade e se aprofundar em seus sentimentos.
“Mais um dia 28 sem estar ao lado do meu amor, porém cada dia mais apaixonada!! Obrigada por se fazer presente e cuidar tão bem de mim e dos meus filhos. Te amo muito. Feliz três meses, sou sua fã”, ressaltou a influenciadora.
O atacante brasileiro não deixaria a demonstração de amor passar despercebida e se manifestou de forma recíproca.
“Feliz em estar juntos. Aproveitem e saudade. Te amo”, pontuou o camisa 7 do Real Madrid.
Relacionamento de Virginia e Vini Jr
Os dois assumiram publicamente o romance durante a viagem para Mônaco, em outubro do ano passado. Contudo, os rumores do affair surgiram ainda em julho, quando a empresária marcou presença no aniversário do atleta. Neste intervalo, os dois chegaram até a se afastar depois do vazamento de conversas íntimas de Vini Jr com um caso antigo.
O atacante convenceu a empresária a perdoá-lo e lhe dar uma segunda chance. Com a retomada da relação, Vini Jr planejou uma viagem surpresa com o intuito de oficializar a relação. Desta forma, o camisa 7 do Real Madrid reservou um quarto de hotel.
O espaço estava repleto de rosas e balões para pedir Virginia em namoro, com direito a foto abraçados. Logo depois, a influenciadora passou a acompanhar mais de perto a rotina do astro. No cenário atual, eles estão próximos de completar três meses desde que concordaram em estruturar um relacionamento sério.
