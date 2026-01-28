Virginia se declara para Vini Jr como forma de celebrar três meses de namoro

Virginia e Vinicius Jr, jogador do Real Madrid C.F e da Seleção Brasileira, assumiram namoro com publicação no Instagram em outubro de 2025 / Crédito: Reprodução/Instagram

O amor está cada vez mais forte! Virginia comemorou os três meses de namoro com Vini Jr ao publicar uma declaração de amor que movimentou a internet, nesta quarta-feira, 28. Inclusive, a apresentadora decidiu postar um registro do casal para evidenciar a data especial para os dois. Assim, ela aproveitou a oportunidade para mostrar sinceridade e se aprofundar em seus sentimentos.

“Mais um dia 28 sem estar ao lado do meu amor, porém cada dia mais apaixonada!! Obrigada por se fazer presente e cuidar tão bem de mim e dos meus filhos. Te amo muito. Feliz três meses, sou sua fã”, ressaltou a influenciadora.

Acesse o canal de Últimas Notícias do O POVO e fique bem informado(a); clique AQUI O atacante brasileiro não deixaria a demonstração de amor passar despercebida e se manifestou de forma recíproca. “Feliz em estar juntos. Aproveitem e saudade. Te amo”, pontuou o camisa 7 do Real Madrid.