Virginia se declara para Vini Jr como forma de celebrar três meses de namoro

Após especulação do envolvimento dos dois, a influenciadora e o atacante oficializaram o relacionamento em outubro do ano passado
O amor está cada vez mais forte! Virginia comemorou os três meses de namoro com Vini Jr ao publicar uma declaração de amor que movimentou a internet, nesta quarta-feira, 28. Inclusive, a apresentadora decidiu postar um registro do casal para evidenciar a data especial para os dois.

Assim, ela aproveitou a oportunidade para mostrar sinceridade e se aprofundar em seus sentimentos. 

“Mais um dia 28 sem estar ao lado do meu amor, porém cada dia mais apaixonada!! Obrigada por se fazer presente e cuidar tão bem de mim e dos meus filhos. Te amo muito. Feliz três meses, sou sua fã”, ressaltou a influenciadora. 

O atacante brasileiro não deixaria a demonstração de amor passar despercebida e se manifestou de forma recíproca. 

“Feliz em estar juntos. Aproveitem e saudade. Te amo”, pontuou o camisa 7 do Real Madrid.

Relacionamento de Virginia e Vini Jr

Os dois assumiram publicamente o romance durante a viagem para Mônaco, em outubro do ano passado. Contudo, os rumores do affair surgiram ainda em julho, quando a empresária marcou presença no aniversário do atleta. Neste intervalo, os dois chegaram até a se afastar depois do vazamento de conversas íntimas de Vini Jr com um caso antigo. 

O atacante convenceu a empresária a perdoá-lo e lhe dar uma segunda chance. Com a retomada da relação, Vini Jr planejou uma viagem surpresa com o intuito de oficializar a relação. Desta forma, o camisa 7 do Real Madrid reservou um quarto de hotel.

O espaço estava repleto de rosas e balões para pedir Virginia em namoro, com direito a foto abraçados. Logo depois, a influenciadora passou a acompanhar mais de perto a rotina do astro. No cenário atual, eles estão próximos de completar três meses desde que concordaram em estruturar um relacionamento sério. 

  

