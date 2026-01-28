Veja os confrontos das primeiras fases da Copa do Brasil

Veja os confrontos das primeiras fases da Copa do BrasilCBF também sorteia mandos de campo dos jogos da 1ª fase, além das partidas da 2ª fase da competição. Confira todos os duelos
A CBF sorteou, nesta quarta-feira (28), os confrontos da segunda fase da Copa do Brasil 2026. Serão 88 clubes divididos em oito potes: 74 equipes, mais os vencedores dos 14 jogos da fase inicial. Além disso, definiu os mandos de campo dos jogos da primeira fase. As equipes fase inicial, aliás, entram nos potes G e H. As partidas vão ocorrer no dia 18 de fevereiro (data-base).
Posteriormente, os confrontos da segunda fase, aliás, foram divididos entre as equipes dos potes A ao H, da seguinte forma: A x H, B x G, C x F e D x E. Além disso, as partidas da fase 2 da Copa do Brasil serão nas seguintes datas: 25 de fevereiro (ida) e 4 de março (volta).
De acordo com o regulamento da competição, os clubes ingressam na Copa do Brasil a partir de três critérios. Pelo critério 1, os times da Série A entram diretamente na quinta fase. O critério 2 contempla os campeões das copas regionais, além dos vencedores da Série C e da Série D do Campeonato Brasileiro. Já o critério 3 reúne as equipes classificadas por meio dos campeonatos estaduais.
Jogos da 2ª fase da Copa do Brasil
- G15: América-MG x América-SE ou Tirol-CE
- G16: Ivenhema-MS ou Independente-AP x Volta Redonda
- G17: América-RN x Grêmio Sampaio-RR
- G18: Anápolis-GO x Cianorte-PR
- G19: Sampaio Corrêa-RJ ou Desportiva-ES x Sport
- G20: Ypiranga-RS x Ji-Paraná-RO ou FC Pantanal-MS
- G21: Rio Branco-ES x Athletic-MG
- G22: Manauara-AM x Itabaiana-SE
- G23: Fortaleza x Maguary-PE ou Laguna-RN
- G24: Castanhal-PA x Guarani-SP
- G25: Nova Iguaçu-RJ x Lagarto-SE
- G26: Ceilândia-DF x Jacuipense-BA
- G27: Santa Catarina ou IAPE-MA x Cuiabá
- G28: Novorizontino x Nacional-AM
- G29: Mixto-MT x Botafogo-PB
- G30: São Luiz-RS x Maranhão
- G31: Ceará x Araguaína-TO ou Primavera-SP
- G32: Joinville-SC x CSA-AL
- G33: São Bernardo-SP x Atlético-BA
- G34: ASA-AL x Operário-MT
- G35: Vasco-AC ou Velo Clube-SP x Vila Nova-GO
- G36: Tombense-MG x Oratório-AP
- G37: Caxias x Guarany de Bagé-RS
- G38: Operário VG-MT x Gazin-RO
- G39: Atlético-GO x Primavera-MT ou Bragantino-PA
- G40: Retrô-PE x Uberlândia
- G41: Boavista-RJ x Maringá
- G42: Trem-AP x Fluminense-PI
- G43: Gama-DF ou Monte Roraima x Goiás
- G44: Baré-RR ou Madureira x ABC
- G45: Águia de Marabá x Independência-AC
- G46: Tuna Luso-PA x Tocantinópolis
- G47: Juventude x Galvez-AC ou Guaporé-RO
- G48: Londrina x Penedense-AL
- G49: Capital-TO x Manaus
- G50: Juazeirense-BA x Capital-DF
- G51: Betim-MG ou Piauí x Operário-PR
- G52: Imperatriz-MA x Amazonas
- G53: Figueirense x Azuriz
- G54: Santa Cruz x Sousa-PB
- G55: CRB x Porto-BA ou Serra Branca-PB
- G56: Avaí x Porto Vitória-ES
- G57: Portuguesa-SP x Altos-PI
- G58: Portuguesa-RJ x Maracanã-CE
Jogos da 1ª fase da Copa do Brasil*
G1 – Ji-Paraná-RO x Pantanal-MS
G2 – Ivinhema-MS x Independente-AP
G3 – Baré-RR x Madureira
G4 – Gama-DF x Monte Roraima-RR
G5 – Galvez-AC x Guaporé-RO
G6 – Vasco-AC x Velo Clube
G7 – Araguaína-TO x Primavera-SP
G8 – Sampaio Corrêa-RJ x Desportiva-ES
G9 – Betim-MG x Piauí
G10 – América-SE x Tirol-CE
G11 – Santa Catarina-SC x IAPE-MA
G12 – Porto-BA x Serra Branca-PB
G13 – Maguary-PE x Laguna-RN
G14 – Primavera-MT x Bragantino-PA
*clubes à esquerda serão mandantes
3ª fase – Entre os dias 11 e 12/3; duelos em jogo único
Nesta fase, os 44 sobreviventes da segunda fase se juntam aos campeões da Série C (Ponte Preta) e Série D (Barra-SC), além do campeão da Copa Verde (Paysandu) e o vice-campeão da Copa do Nordeste (Confiança).
4ª fase – Entre os dias 18 e 19/3; duelos em jogo único
Jogam esta fase os 24 classificados na terceira fase.
5ª fase – Entre os dias 22 e 23/4 (ida) e 13 e 14/5 (volta)
Nesta fase, entram os 20 times da Série A. Eles se juntam aos 12 classificados da fase anterior, em duelos de ida e volta até a semifinal. Os confrontos serão definidos por sorteio, com divisão de potes baseada no ranking da CBF. Os 16 melhores ranqueados ficam em um pote e os 16 piores em outro.
Oitavas de final – Entre os dias 1 e 2/8 (ida) e 5 e 6/8 (volta)
Os 16 sobreviventes se enfrentam, sem restrição no sorteio. Os confrontos e mandos de campo serão definidos em sorteio.
Quartas de final – Entre os dias 26 e 27/8 (ida) e 2 e 3/9 (volta)
Os oito sobreviventes se enfrentam, sem restrição no sorteio. Os confrontos e mandos de campo serão definidos em sorteio. Nesta etapa também será definido o chaveamento até a decisão da competição.
Semifinal – Dias 1/11 (ida) e 8/11 (volta)
Os mandos de campo serão definidos em sorteio.
Final – 6 de dezembro, em jogo único
Pela primeira vez a decisão do torneio será em jogo único. A CBF ainda não definiu o estádio que receberá o jogo, mas o regulamento da competição prevê que o anúncio seja feito com, pelo menos, 30 dias de antecedência.
Novidade
A edição de 2026 da competição, aliás, marcará um recorde no número de participantes, com 126 clubes inscritos. Além disso, o torneio terá um aumento no total de partidas, passando de 122 para 155 jogos. Outra novidade para esta edição é que o vice-campeão da Copa do Brasil de 2026 garantirá vaga na fase preliminar da Libertadores. O campeão, portanto, segue assegurado diretamente na fase de grupos da competição continental.
