Veja os confrontos das primeiras fases da Copa do Brasil

A CBF sorteou, nesta quarta-feira (28), os confrontos da segunda fase da Copa do Brasil 2026. Serão 88 clubes divididos em oito potes: 74 equipes, mais os vencedores dos 14 jogos da fase inicial. Além disso, definiu os mandos de campo dos jogos da primeira fase. As equipes fase inicial, aliás, entram nos potes G e H. As partidas vão ocorrer no dia 18 de fevereiro (data-base). Posteriormente, os confrontos da segunda fase, aliás, foram divididos entre as equipes dos potes A ao H, da seguinte forma: A x H, B x G, C x F e D x E. Além disso, as partidas da fase 2 da Copa do Brasil serão nas seguintes datas: 25 de fevereiro (ida) e 4 de março (volta).

De acordo com o regulamento da competição, os clubes ingressam na Copa do Brasil a partir de três critérios. Pelo critério 1, os times da Série A entram diretamente na quinta fase. O critério 2 contempla os campeões das copas regionais, além dos vencedores da Série C e da Série D do Campeonato Brasileiro. Já o critério 3 reúne as equipes classificadas por meio dos campeonatos estaduais.

Jogos da 2ª fase da Copa do Brasil G15 : América-MG x América-SE ou Tirol-CE

: América-MG x América-SE ou Tirol-CE G16 : Ivenhema-MS ou Independente-AP x Volta Redonda

: Ivenhema-MS ou Independente-AP x Volta Redonda G17 : América-RN x Grêmio Sampaio-RR

: América-RN x Grêmio Sampaio-RR G18 : Anápolis-GO x Cianorte-PR

: Anápolis-GO x Cianorte-PR G19 : Sampaio Corrêa-RJ ou Desportiva-ES x Sport

: Sampaio Corrêa-RJ ou Desportiva-ES x Sport G20 : Ypiranga-RS x Ji-Paraná-RO ou FC Pantanal-MS

: Ypiranga-RS x Ji-Paraná-RO ou FC Pantanal-MS G21 : Rio Branco-ES x Athletic-MG

: Rio Branco-ES x Athletic-MG G22 : Manauara-AM x Itabaiana-SE

: Manauara-AM x Itabaiana-SE G23 : Fortaleza x Maguary-PE ou Laguna-RN

: Fortaleza x Maguary-PE ou Laguna-RN G24 : Castanhal-PA x Guarani-SP

: Castanhal-PA x Guarani-SP G25 : Nova Iguaçu-RJ x Lagarto-SE

: Nova Iguaçu-RJ x Lagarto-SE G26 : Ceilândia-DF x Jacuipense-BA

: Ceilândia-DF x Jacuipense-BA G27 : Santa Catarina ou IAPE-MA x Cuiabá

: Santa Catarina ou IAPE-MA x Cuiabá G28 : Novorizontino x Nacional-AM

: Novorizontino x Nacional-AM G29 : Mixto-MT x Botafogo-PB

: Mixto-MT x Botafogo-PB G30 : São Luiz-RS x Maranhão

: São Luiz-RS x Maranhão G31 : Ceará x Araguaína-TO ou Primavera-SP

: Ceará x Araguaína-TO ou Primavera-SP G32 : Joinville-SC x CSA-AL

: Joinville-SC x CSA-AL G33 : São Bernardo-SP x Atlético-BA

: São Bernardo-SP x Atlético-BA G34 : ASA-AL x Operário-MT

: ASA-AL x Operário-MT G35 : Vasco-AC ou Velo Clube-SP x Vila Nova-GO

: Vasco-AC ou Velo Clube-SP x Vila Nova-GO G36 : Tombense-MG x Oratório-AP

: Tombense-MG x Oratório-AP G37 : Caxias x Guarany de Bagé-RS

: Caxias x Guarany de Bagé-RS G38 : Operário VG-MT x Gazin-RO

: Operário VG-MT x Gazin-RO G39 : Atlético-GO x Primavera-MT ou Bragantino-PA

: Atlético-GO x Primavera-MT ou Bragantino-PA G40 : Retrô-PE x Uberlândia

: Retrô-PE x Uberlândia G41 : Boavista-RJ x Maringá

: Boavista-RJ x Maringá G42 : Trem-AP x Fluminense-PI

: Trem-AP x Fluminense-PI G43 : Gama-DF ou Monte Roraima x Goiás

: Gama-DF ou Monte Roraima x Goiás G44 : Baré-RR ou Madureira x ABC

: Baré-RR ou Madureira x ABC G45 : Águia de Marabá x Independência-AC

: Águia de Marabá x Independência-AC G46 : Tuna Luso-PA x Tocantinópolis

: Tuna Luso-PA x Tocantinópolis G47 : Juventude x Galvez-AC ou Guaporé-RO

: Juventude x Galvez-AC ou Guaporé-RO G48 : Londrina x Penedense-AL

: Londrina x Penedense-AL G49 : Capital-TO x Manaus

: Capital-TO x Manaus G50 : Juazeirense-BA x Capital-DF

: Juazeirense-BA x Capital-DF G51 : Betim-MG ou Piauí x Operário-PR

: Betim-MG ou Piauí x Operário-PR G52 : Imperatriz-MA x Amazonas

: Imperatriz-MA x Amazonas G53 : Figueirense x Azuriz

: Figueirense x Azuriz G54 : Santa Cruz x Sousa-PB

: Santa Cruz x Sousa-PB G55 : CRB x Porto-BA ou Serra Branca-PB

: CRB x Porto-BA ou Serra Branca-PB G56 : Avaí x Porto Vitória-ES

: Avaí x Porto Vitória-ES G57 : Portuguesa-SP x Altos-PI

: Portuguesa-SP x Altos-PI G58: Portuguesa-RJ x Maracanã-CE Jogos da 1ª fase da Copa do Brasil* G1 – Ji-Paraná-RO x Pantanal-MS

G2 – Ivinhema-MS x Independente-AP

G3 – Baré-RR x Madureira

G4 – Gama-DF x Monte Roraima-RR

G5 – Galvez-AC x Guaporé-RO

G6 – Vasco-AC x Velo Clube

G7 – Araguaína-TO x Primavera-SP

G8 – Sampaio Corrêa-RJ x Desportiva-ES

G9 – Betim-MG x Piauí

G10 – América-SE x Tirol-CE

G11 – Santa Catarina-SC x IAPE-MA

G12 – Porto-BA x Serra Branca-PB

G13 – Maguary-PE x Laguna-RN

G14 – Primavera-MT x Bragantino-PA *clubes à esquerda serão mandantes 3ª fase – Entre os dias 11 e 12/3; duelos em jogo único Nesta fase, os 44 sobreviventes da segunda fase se juntam aos campeões da Série C (Ponte Preta) e Série D (Barra-SC), além do campeão da Copa Verde (Paysandu) e o vice-campeão da Copa do Nordeste (Confiança).

4ª fase – Entre os dias 18 e 19/3; duelos em jogo único Jogam esta fase os 24 classificados na terceira fase. 5ª fase – Entre os dias 22 e 23/4 (ida) e 13 e 14/5 (volta) Nesta fase, entram os 20 times da Série A. Eles se juntam aos 12 classificados da fase anterior, em duelos de ida e volta até a semifinal. Os confrontos serão definidos por sorteio, com divisão de potes baseada no ranking da CBF. Os 16 melhores ranqueados ficam em um pote e os 16 piores em outro. Oitavas de final – Entre os dias 1 e 2/8 (ida) e 5 e 6/8 (volta) Os 16 sobreviventes se enfrentam, sem restrição no sorteio. Os confrontos e mandos de campo serão definidos em sorteio.