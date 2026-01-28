Vasco busca contratação de atacante do Independiente del Valle

O Vasco segue no mercado em busca de reforços. O Cruz-Maltino, afinal, abriu negociações para tentar a contratação de Claudio Spinelli, atacante argentino e um dos destaques do Independiente del Valle. O Cruz-Maltino, aliás, já apresentou uma oferta formal para adquirir o jogador, porém os equatorianos recusaram. A informação é do “Uol”. Mesmo diante da negativa, a cúpula cruz-maltina segue confiante em um desfecho positivo. A expectativa é de que novos contatos aconteçam nas próximas horas, com ajustes na oferta para tentar atender às exigências do time equatoriano.

Com faro de gol e regularidade, o argentino passou a figurar no radar do mercado sul-americano. Isto ajuda explicar a concorrência e a postura firme do Independiente del Valle nas negociações.

Spinelli, de 28 anos, tem passagens por clubes da Argentina e do exterior e chegou ao Independiente del Valle nesta temporada, onde rapidamente se consolidou como titular e artilheiro da equipe, chamando a atenção de clubes. O atacante tem um total de 50 partidas, contando com uma contribuição de 28 gols marcados, além de duas assistências para os seus companheiros balançarem as redes. Para o setor ofensivo, o clube já anunciou a contratação de Johan Rojas, Marino Hinestroza e Brenner. Ainda assim, a busca por mais um atacante segue em pauta diante da saída de Vegetti e da iminente transferência de Rayan, principais artilheiros da equipe na última temporada.