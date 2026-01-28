Vasco anuncia contratação do atacante Brenner

Vasco anuncia contratação do atacante BrennerContratação do jogador vai custar ao Cruz-Maltino cerca de 6,5 milhões de euros (R$ 40,4 milhões). Ele assinou até o fim de 2029
O Vasco da Gama anunciou, na tarde desta quarta-feira (28), a contratação do atacante Brenner, de 26 anos. O Gigante da Colina adquiriu os direitos econômicos do atleta junto a Udinese, da Itália. O vínculo do atacante com o Cruzmaltino será até dezembro de 2029.
A contratação de Brenner vai custar ao Vasco cerca de 6,5 milhões de euros (R$ 40,4 milhões na cotação atual). 5 milhões de euros serão parceladamente em quase três anos. O restante representa o bônus por jogos disputados.
O desejo de Brenner pela transferência foi fundamental nas negociações. O atacante foi convencido por Fernando Diniz a jogar no Vasco. A Udinese, afinal, não pretendia utilizar o jogador e queria 6 milhões de euros para fazer negócio. Aceitou menos, porém vai ficar com uma porcentagem do atleta, cerca de 30%, podendo lucrar em uma futura venda.
Brenner marcou seis gols e deu uma assistência em 10 jogos pelo FC Cincinatti, dos Estados Unidos, clube que atuou por empréstimo na reta final do ano passado. No Vasco, Brenner reencontrará Fernando Diniz, com quem trabalhou no Fluminense e no São Paulo. Em 2020, o atacante teve o melhor desempenho de sua carreira, marcando 22 gols em 44 jogos.
Brenner, aliás, é o quarto reforço do Vasco para a temporada. Johan Rojas e Saldivia já estrearam pelo Cruz-Maltino. Além deles, o Cruz-Maltino também anunciou Marino Hinestroza. O clube, entretanto, ainda busca um lateral-esquerdo, um volante e mais um atacante.