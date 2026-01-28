“Vamos dar a volta por cima”, diz Vitinho após derrota do Internacional

Um dos destaques da partida, atacante mantém confiança mesmo após estreia com derrota e mira sequência decisiva fora de casa / Crédito: Jogada 10

Após a derrota do Internacional por 1 a 0 para o Athletico, na noite desta quarta-feira (28), no Beira-Rio, o atacante Vitinho falou com sinceridade sobre o desempenho colorado na estreia do Brasileirão de 2026. Mesmo com o revés, o jogador demonstrou confiança em uma reação rápida da equipe e pregou foco total na sequência da temporada. “Acho que a gente tentou de todas as formas impor o nosso ritmo de jogo. Infelizmente, não conseguimos. Temos que dar parabéns ao time deles, que teve méritos”, afirmou Vitinho, em entrevista ao “Premiere”.

O atacante também lembrou que, apesar das chances criadas, o Internacional não foi eficiente. Vale salientar, inclusive, que o Colorado teve dois gols anulados no segundo tempo (Borré e Félix Torres).

“A gente teve oportunidades, criou para isso, faltou fazer os gols. Eles chegaram poucas vezes e conseguiram marcar. Agora é treinar e converter as chances daqui pra frente”, acrescentou Vitinho. O discurso do camisa colorado vem acompanhado de um contexto que ainda pesa no ambiente do clube. Em 2025, o Internacional viveu uma temporada dramática e só escapou do rebaixamento na última rodada, cenário que serve de alerta para 2026. Apesar disso, Vitinho tratou de afastar o fantasma do passado. “O ano passado já passou. Temos que esquecer e focar em 2026, que está apenas começando. Tenho certeza que vamos dar a volta por cima”, completou.