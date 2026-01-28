Transmissão da Copinha possibilita Xsports acumular recordes

Transmissão da Copinha possibilita Xsports acumular recordesEmpresa conquista números expressivos na TV e no digital, além de vencer grandes emissoras na TV aberta, com audiência superior a 18 milhões
A transmissão completa da edição de 2026 da Copa São Paulo de Futebol Júnior mostrou-se uma aposta correta para a Xsports. Afinal, a competição possibilitou a emissora apresentar desempenho histórico e recordes de audiência. De acordo com estudo da Kantar Ibope Média, o veículo teve uma visibilidade superior a 18 milhões de pessoas. Segundo o cálculo durante a disputa da competição, a empresa atingiu 10,2 milhões de espectadores na TV aberta e superou a marca de 8,5 milhões no YouTube.
Entre os principais destaques está a partida entre Palmeiras e Vitória, que reuniu mais de 3 milhões de espectadores únicos somando TV e YouTube. O confronto registrou pico de 2,5 pontos de audiência na Grande São Paulo, garantindo o terceiro lugar na região e superando o SBT entre 21h36 e 21h45. Outra transmissão de forte desempenho foi São Paulo x Botafogo, que atingiu pico de 2,05 pontos na capital paulista, resultado três vezes superior ao da Band na mesma faixa horária.
Ao longo de toda a competição, a Xsports consolidou a quarta colocação na média de audiência da TV aberta. A emissora registrou média de 675 mil espectadores únicos por partida na TV, reforçando a relevância do torneio, do futebol nacional e das competições de base para o público brasileiro.
“A Copinha trouxe números extraordinários para a Xsports, tanto na TV quanto no digital. É uma evidência clara da consolidação do canal como uma nova alternativa relevante para quem busca esporte ao vivo e conteúdo de qualidade. Viemos para ficar e seguiremos investindo em eventos que valorizem o futebol nacional em todas as telas”, afirma Thiago Garcia, diretor comercial da Xsports.
Crescimento digital da Xsports
Além do desempenho expressivo na TV, a competição também impulsionou de forma significativa a presença digital da emissora. O jogo entre Palmeiras e Vitória alcançou 700 mil espectadores simultâneos no YouTube e ultrapassou 2,7 milhões de visualizações totais na plataforma.
Como resultado da forte performance ao longo do torneio, o canal da Xsports encerrou a Copinha com mais de 724 mil inscritos, sendo 604 mil novos seguidores conquistados durante a competição, um crescimento superior a 500% no período. A atração Central da Copinha, responsável pela cobertura diária dos principais destaques do campeonato, também teve papel relevante na ampliação do alcance e do engajamento do público.