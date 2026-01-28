Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Transmissão da Copinha possibilita Xsports acumular recordes

Empresa conquista números expressivos na TV e no digital, além de vencer grandes emissoras na TV aberta, com audiência superior a 18 milhões
A transmissão completa da edição de 2026 da Copa São Paulo de Futebol Júnior mostrou-se uma aposta correta para a Xsports. Afinal, a competição possibilitou a emissora apresentar desempenho histórico e recordes de audiência. De acordo com estudo da Kantar Ibope Média, o veículo teve uma visibilidade superior a 18 milhões de pessoas. Segundo o cálculo durante a disputa da competição, a empresa atingiu 10,2 milhões de espectadores na TV aberta e superou a marca de 8,5 milhões no YouTube.

Entre os principais destaques está a partida entre Palmeiras e Vitória, que reuniu mais de 3 milhões de espectadores únicos somando TV e YouTube. O confronto registrou pico de 2,5 pontos de audiência na Grande São Paulo, garantindo o terceiro lugar na região e superando o SBT entre 21h36 e 21h45. Outra transmissão de forte desempenho foi São Paulo x Botafogo, que atingiu pico de 2,05 pontos na capital paulista, resultado três vezes superior ao da Band na mesma faixa horária.

Ao longo de toda a competição, a Xsports consolidou a quarta colocação na média de audiência da TV aberta. A emissora registrou média de 675 mil espectadores únicos por partida na TV, reforçando a relevância do torneio, do futebol nacional e das competições de base para o público brasileiro.

“A Copinha trouxe números extraordinários para a Xsports, tanto na TV quanto no digital. É uma evidência clara da consolidação do canal como uma nova alternativa relevante para quem busca esporte ao vivo e conteúdo de qualidade. Viemos para ficar e seguiremos investindo em eventos que valorizem o futebol nacional em todas as telas”, afirma Thiago Garcia, diretor comercial da Xsports.

Crescimento digital da Xsports

Além do desempenho expressivo na TV, a competição também impulsionou de forma significativa a presença digital da emissora. O jogo entre Palmeiras e Vitória alcançou 700 mil espectadores simultâneos no YouTube e ultrapassou 2,7 milhões de visualizações totais na plataforma.

Como resultado da forte performance ao longo do torneio, o canal da Xsports encerrou a Copinha com mais de 724 mil inscritos, sendo 604 mil novos seguidores conquistados durante a competição, um crescimento superior a 500% no período. A atração Central da Copinha, responsável pela cobertura diária dos principais destaques do campeonato, também teve papel relevante na ampliação do alcance e do engajamento do público.

