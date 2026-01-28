Transmissão da Copinha possibilita Xsports acumular recordes

Empresa conquista números expressivos na TV e no digital, além de vencer grandes emissoras na TV aberta, com audiência superior a 18 milhões / Crédito: Jogada 10

A transmissão completa da edição de 2026 da Copa São Paulo de Futebol Júnior mostrou-se uma aposta correta para a Xsports. Afinal, a competição possibilitou a emissora apresentar desempenho histórico e recordes de audiência. De acordo com estudo da Kantar Ibope Média, o veículo teve uma visibilidade superior a 18 milhões de pessoas. Segundo o cálculo durante a disputa da competição, a empresa atingiu 10,2 milhões de espectadores na TV aberta e superou a marca de 8,5 milhões no YouTube. Entre os principais destaques está a partida entre Palmeiras e Vitória, que reuniu mais de 3 milhões de espectadores únicos somando TV e YouTube. O confronto registrou pico de 2,5 pontos de audiência na Grande São Paulo, garantindo o terceiro lugar na região e superando o SBT entre 21h36 e 21h45. Outra transmissão de forte desempenho foi São Paulo x Botafogo, que atingiu pico de 2,05 pontos na capital paulista, resultado três vezes superior ao da Band na mesma faixa horária.

Ao longo de toda a competição, a Xsports consolidou a quarta colocação na média de audiência da TV aberta. A emissora registrou média de 675 mil espectadores únicos por partida na TV, reforçando a relevância do torneio, do futebol nacional e das competições de base para o público brasileiro.