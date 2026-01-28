Tragédia: ciclone Kristin destrói estádios e deixa dois mortos em Portugal

Tragédia: ciclone Kristin destrói estádios e deixa dois mortos em PortugalPassagem da tempestade deixa mais de 850 mil residências e empresas sem energia e afeta clubes
O ciclone extratropical Kristin deixou um rastro de destruição em Portugal e provocou pelo menos duas mortes e vários feridos na madrugada desta quarta-feira (28), no horário de Brasília. A tempestade provocou duas mortes e devastou pelo menos três estádios de futebol com ventos que alcançaram 150 km/h, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).
O Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, casa da União de Leiria, foi parcialmente destruído pela força dos ventos. A tempestade, inclusive, arrancou partes da cobertura e danificou a estrutura em torno do gramado, deixando o local em condições impraticáveis.
Em Lisboa, o Estádio do Oriental, que disputa o Campeonato de Portugal, o equivalente à Quarta Divisão, também sofreu danos estruturais consideráveis. A força dos ventos arrancou por completo a cobertura das bancadas e levou as autoridades a interditar o estádio devido ao risco de novos desabamentos.
O estádio do pequeno Clube Desportivo de Alcains, que disputa as divisões amadoras, também não escapou à fúria do Kristin. O vento derrubou paredes e pilastras e danificou alguns camarotes. Clubes e federações locais já declararam, porém, que o calendário esportivo será reavaliado diante dos danos.
Rastro de destruição
Autoridades portuguesas confirmaram que a passagem da tempestade deixou dois mortos: um homem em Vila Franca de Xira, quando uma árvore caiu sobre o seu carro, e outra vítima em Monte Real (distrito de Leiria), atingida por uma estrutura metálica.
A tempestade deixou ainda cerca de 850 mil residências e empresas sem energia elétrica, bloqueou estradas principais e interrompeu serviços essenciais. O governo português, aliás, classificou a tempestade como um “fenômeno climático extremo”.