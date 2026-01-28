Torcida do São Paulo protesta contra Alisson: “Traidor”Volante chegou a visitar o CT do Corinthians em meio a negociação, mas ficou no Tricolor e torcida ficou na cobrança
Torcedores do São Paulo ficaram na bronca com a negociação do volante Alisson com o Corinthians. Apesar de a transferência não ter se concretizado, a torcida não escondeu a insatisfação com a possibilidade de o jogador ter especulado uma saída para o rival.
Antes da partida contra o Flamengo, torcedores estenderam uma faixa do lado de fora do Morumbis, na qual chamam o jogador de traidor. Além disso, também está escrita a frase: “O São Paulo não precisa de você”.
Alisson quase se transferiu para o Corinthians por um pedido de Dorival Júnior, treinador que trabalhou com o jogador no São Paulo. A ideia era uma saída por empréstimo. Entretanto, o São Paulo exigiu o pagamento de R$ 1 milhão para liberar o atleta. O Alvinegro não aceitou a proposta. Com isso, o volante voltou a treinar no CT da Barra Funda e vive uma indefinição quanto ao seu futuro.