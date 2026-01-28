Textor perde o controle da Eagle, mas, por ora, segue à frente da SAF Botafogo

Credora da Eagle, Ares, com cláusula jurídica, assume a holding que detém 90% das ações do Botafogo. Saiba mais detalhes desta "guerra"

Uma bomba explodiu na madrugada desta quarta-feira (28). Maior credora da Eagle Football Holdings, a Ares Management entrou na Justiça britânica, acionou uma cláusula de proteção e assumiu o controle da empresa que detém 90% das ações da SAF do Botafogo. A informação é do jornal “O Globo”. Sendo assim, John Textor perde força e poder na holding. O empresário norte-americano fica, neste momento, entre as cordas.

A medida foi uma reação à reorganização interna promovida por Textor na Eagle. O Godfather, nesta semana, afastou diretores da holding. Fundo que emprestou dinheiro para o magnata da Flórida comprar o Lyon, a Ares interpretou o gesto do big boss como uma ação temerária aos credores.