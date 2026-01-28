Textor perde o controle da Eagle, mas, por ora, segue à frente da SAF Botafogo

Textor perde o controle da Eagle, mas, por ora, segue à frente da SAF BotafogoCredora da Eagle, Ares, com cláusula jurídica, assume a holding que detém 90% das ações do Botafogo. Saiba mais detalhes desta "guerra"
Uma bomba explodiu na madrugada desta quarta-feira (28). Maior credora da Eagle Football Holdings, a Ares Management entrou na Justiça britânica, acionou uma cláusula de proteção e assumiu o controle da empresa que detém 90% das ações da SAF do Botafogo. A informação é do jornal “O Globo”. Sendo assim, John Textor perde força e poder na holding. O empresário norte-americano fica, neste momento, entre as cordas.
A medida foi uma reação à reorganização interna promovida por Textor na Eagle. O Godfather, nesta semana, afastou diretores da holding. Fundo que emprestou dinheiro para o magnata da Flórida comprar o Lyon, a Ares interpretou o gesto do big boss como uma ação temerária aos credores.
Esta cláusula, porém, não afeta, por ora, o funcionamento da SAF do Botafogo. Textor segue à frente da gestão por conta de uma liminar da Justiça do Rio de Janeiro. Porém, se a liminar cair, o norte-americano será afastado de suas funções no Mais Tradicional.
Textor, por sua vez, sustenta que continua no controle da Eagle, assegura que vai trabalhar para “reverter as iniciativas dos credores” e ainda reforça que o Botafogo receberá o aporte financeiro para minimizar a crise econômica ainda nesta semana.
