Textor diz que controle da Eagle “ainda está em disputa”

Godfather segue à frente do Botafogo somente por conta de uma liminar da Justiça do Rio de Janeiro / Crédito: Jogada 10

Controlador da SAF do Botafogo e ainda no poder por conta de uma liminar na Justiça do Rio de Janeiro, John Textor não desistiu da Eagle Football Holdings, empresa dona de 90% do futebol do Glorioso e com o Godfather como sócio majoritário, embora em litígio com os demais acionistas. Em nota, o big boss afirmou que o controle da Eagle “ainda está em disputa”. Na madrugada desta quarta-feira (28), Ares Management, principal credora da Eagle e fundo que emprestou dinheiro para Textor comprar o Lyon, entrou na Justiça britânica, acionou uma cláusula de proteção e assumiu o controle da empresa, segundo o jornal “O Globo”. O magnata norte-americano, porém, sustentou que a batalha ainda não terminou.

“Após preocupações com os relatórios financeiros do Olympique Lyonnais e a descoberta de alterações não divulgadas na governança do clube, não tive outra opção senão assumir o controle do conselho de administração. Logo depois, a Ares tentou retomar o controle, embora isso ainda esteja em disputa. Os dois diretores escolhidos para me substituir notificaram as autoridades no Reino Unido de que Ares não solicitou sua permissão para ser reintegrado ao Conselho de Administração e confirmaram sua renúncia definitiva. Continuo sendo o acionista controlador da Eagle Football Holdings Limited, o único acionista da Eagle Football Holdings MIDCO Limited, que por sua vez é a única acionista da Eagle Football Holdings BIDCO Limited”, escreveu.