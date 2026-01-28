Sem acerto com o Corinthians, Alisson volta a treinar no São Paulo

Após Timão encerrar a negociação pelo jogador, meio-campista volta a treinar no CT da Barra Funda / Crédito: Jogada 10

O Corinthians não será o próximo destino de Alisson. Apesar do desejo do meio-campista de defender o Timão e reencontrar o técnico Dorival Júnior, a negociação foi interrompida nesta terça-feira (27/1) após o clube alvinegro informar que não efetuaria o pagamento de R$ 1 milhão previsto como parte do acordo com o São Paulo. Com a desistência do Timão, Alisson permanece no Tricolor e já tem reapresentação marcada para esta quarta-feira (28/1). O camisa 25 retomará os treinamentos no CT da Barra Funda ao lado de outros jogadores que não estão na lista de relacionados para a estreia do São Paulo no Campeonato Brasileiro, diante do Flamengo.

Até o momento, o estafe do atleta não recebeu contatos formais de outros clubes. Contudo, a expectativa é de que novas sondagens surjam nos próximos dias. Pessoas próximas ao jogador entendem que ele segue valorizado no mercado e pode voltar a despertar interesse após o desfecho frustrado com o Corinthians.

Internamente, a situação de Alisson estará sendo discutida pelo presidente Harry Massis, em conjunto com o executivo Rui Costa e o novo gerente esportivo Rafinha. Neste momento, o meio-campista não faz parte dos planos do técnico Hernán Crespo. No entanto, o cenário pode mudar caso haja alterações no comando técnico, já que o argentino vem sendo questionado pelos resultados recentes. Como era o acordo entre Corinthians e São Paulo por Alisson O acordo encaminhado previa um empréstimo de um ano, com o Corinthians assumindo integralmente os salários do jogador. O contrato ainda estabelecia uma opção de compra fixada em 2,5 milhões de euros (cerca de R$ 15,5 milhões). Além disso, o Timão teria de pagar R$ 1,5 milhão caso Alisson atingisse 45 minutos em 25 partidas, e mais R$ 2 milhões se o atleta acabasse sendo relacionado em algum jogo contra o São Paulo. Com o recuo corintiano, o futuro de Alisson volta a ficar indefinido, enquanto o jogador aguarda novos desdobramentos e segue treinando normalmente no Tricolor.