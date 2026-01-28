São Paulo x Flamengo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Brasileirão começa nesta quarta-feira (28) com direito a jogaço entre São Paulo e Flamengo, únicos jamais rebaixados; saiba tudo

Nesta quarta-feira (28), o Brasileirão 2026 começa, enfim, com direito a oito jogos. O último, às 21h30 (de Brasília) – único neste horário – representa o retorno do atual campeão a campo. Afinal, o Flamengo visita o São Paulo, no Morumbis, pela rodada inaugural do torneio, conquistado pela nona vez pelo Rubro-Negro em 2025. Assim, saibamos como chegam os rivais, únicos clubes que jamais foram rebaixados na História do Brasileirão.

A Voz do Esporte inicia a transmissão, ao vivo, a partir das 20h. Ricardo Froede assume a camisa 10 da narração, com Diogo Martin nos comentários e Luiz Gaspar nas reportagens.