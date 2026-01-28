São Paulo derruba o Flamengo e começa o Brasileirão em alta

Tricolor era dominado e perdia por 1 a 0 no Morumbis. Mas gol de Luciano incendeia time e Danielzinho faz 2 a 1. Final teve polêmica / Crédito: Jogada 10

O São Paulo lavou a alma de sua torcida nesta quarta-feira, 28/1, em duelo pela primeira rodada da Série A do Brasileirão. No Morumbi, o time, que vive um momento péssimo no Campeonato Paulista — quase na zona de rebaixamento — e atravessa uma de suas maiores crises políticas, recebeu o Flamengo. Com a torcida ressabiada, e até sob vaias, o Tricolor foi dominado no início e, no segundo tempo, viu o atual campeão brasileiro e da Libertadores sair na frente com Plata. No entanto, conseguiu o empate com Luciano. Isso, por sua vez, incendiou a arquibancada e empurrou o time em campo. Na vibração, o São Paulo aproveitou um erro de Pulgar para virar o jogo com Danielzinho. Assim, contra todos os prognósticos, o São Paulo derrubou o poderoso Flamengo por 2 a 1. O jogo terminou com muita reclamação do Flamengo, que pediu pênalti no último lance da partida, em um contato de Alan Franco com Arrascaeta. O lance foi polêmico, mas o árbitro e o VAR consideraram a jogada normal. Ojogo terminou em seguida. De tanto reclamar, Jorginho acabou expulso.

Para o Flamengo, o resultado confirma o momento irregular da equipe. Após apostar em garotos no início do Campeonato Carioca e, em seguida, vencer o Vasco e perder para o Fluminense com a equipe principal, o Rubro-Negro se encontra na zona de rebaixamento do Estadual, com risco real de disputar o quadrangular contra a queda. Além disso, o time precisará virar a chave rapidamente, pois no domingo enfrenta o Corinthians na disputa do título da Supercopa. Ainda assim, o supercampeão de 2025 está longe de repetir o futebol apresentado na temporada passada.

Já o Tricolor respira aliviado. Dessa forma, o ano pode, enfim, ter começado na noite desta quarta-feira, 28/1. Primeiro tempo em branco Com três zagueiros, laterais que pouco avançavam e um volante mais preso, o São Paulo entrou em campo com um esquema bastante defensivo, o que acabou dando espaços para o Flamengo, que, assim, dominou quase todas as ações ofensivas. O Rubro-Negro finalizou bem mais, oito vezes, e teve 68% de posse de bola na etapa. Ainda assim, criou poucos lances de perigo efetivo. Carrascal teve as duas melhores chances: um chute no início, defendido por Rafael, e outra bola recebida livre, mas finalizada para fora. Além disso, Cebolinha também arriscou um bom chute. O São Paulo, por sua vez, mesmo atacando pouco e com apenas três finalizações, criou uma grande oportunidade. Em uma das raras investidas, Luciano concluiu deslocando Rossi, e a bola tirou tinta da trave direita do goleiro do Flamengo. No mais, houve poucas possibilidades ofensivas, enquanto o time carioca apostava em chutes de fora da área, principalmente com Everton Araújo, porém sem qualquer pontaria.

Dessa forma, o primeiro tempo foi decepcionante, marcado pelo “arame liso” do ataque rubro-negro e pelo estilo excessivamente cauteloso dos paulistas. Assim, o placar terminou em um insosso 0 a 0. Jogo pega fogo no segundo tempo e São Paulo vence No segundo tempo, o Flamengo conseguiu sair na frente em um lance de quase linha de passe. Após uma longa troca de passes, Alex Sandro cruzou, e Pedro deu um toque de peito que matou a marcação, encobrindo Arboleda. Na sequência, cara a cara com o goleiro, Plata ajeitou e bateu, tirando Rafael da jogada. Foi um belo gol. A partir daí, o Flamengo passou a jogar melhor. No entanto, aos 15 minutos, o São Paulo conseguiu o empate, quando o cruzamento de Enzo Díaz encontrou Luciano entre Léo Pereira e Alex Sandro, e o atacante finalizou sem chance para Rossi. Foi seu oitavo gol em cima do Mengo.