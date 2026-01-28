Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

São Paulo contrata auditoria externa para investigar denúncias no clube

Tricolor recorre à empresa internacional e escritório jurídico após crise política que resultou na saída de Julio Casares
O São Paulo anunciou nesta quarta-feira (28/1) a contratação de uma empresa especializada para conduzir uma investigação interna relacionada às denúncias de quebra de integridade que atingiram o clube nos últimos meses. As apurações culminaram no impeachment e, posteriormente, na renúncia de Julio Casares da presidência, além do afastamento de outros dirigentes.

O trabalho será realizado pela FTI Consulting, empresa internacional de consultoria, em conjunto com o escritório de advocacia Machado Meyer. Segundo o clube, o objetivo da investigação é esclarecer os fatos, identificar eventuais responsabilidades e propor diretrizes para o aprimoramento dos controles internos e das práticas de governança. O relatório não tem prazo de conclusão.

A crise no São Paulo

Desde o fim de 2025, uma série de irregularidades passou a ser investigada no São Paulo. O primeiro caso veio à tona a partir de uma denúncia envolvendo a exploração irregular de um camarote da presidência no Morumbis. A partir daí, surgiram novos indícios de possíveis desvios de recursos do caixa do clube, o que ampliou o alcance das apurações.

O cenário resultou no afastamento preventivo de Julio Casares no início do mês, após votação do Conselho Deliberativo. Na ocasião, 188 conselheiros se manifestaram a favor do impeachment, contra 45 votos contrários e dois em branco. Dias depois, Casares optou por renunciar ao cargo.

Com a saída do ex-presidente, Harry Massis Júnior, então vice, foi empossado como presidente interino. Ele permanecerá no comando até o fim do ano, quando o clube realizará novas eleições para a presidência.

O pedido de impeachment acabou sendo apresentado por um grupo de conselheiros e teve como principal base a denúncia de exploração clandestina de um camarote presidencial. Aliás, um áudio obtido durante as investigações aponta que os diretores Mara Casares e Douglas Schwartzmann teriam participado do esquema envolvendo o uso irregular do espaço durante um show da cantora Shakira, realizado em fevereiro de 2025. No material, há ainda a admissão de ganho financeiro com a prática.

Investigações no clube

Paralelamente à investigação interna anunciada pelo clube, o caso também está sendo apurado pelo Ministério Público. Afinal, há dois inquéritos em andamento, um de natureza civil e outro criminal. Este último, aliás, está sob responsabilidade da Polícia Civil e analisa possíveis desvios de recursos do São Paulo.

Entre os pontos investigados estão depósitos em dinheiro que somam R$ 1,5 milhão nas contas de Julio Casares, além de 35 saques realizados nas contas do clube entre 2021 e 2025, que totalizam cerca de R$ 11 milhões.

