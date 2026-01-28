Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

São Paulo avisa ao Flamengo que Marcos Antônio tem “preço de Kaio Jorge”

Rubro-Negro se reúne, nesta quarta-feira (28), com Tricolor, que faz jogo duro para negociar volante contratado em definitivo em 2026
O Flamengo ainda busca a contratação do meio-campista Marcos Antônio, do São Paulo. Os clubes se reuniram nesta tarde de quarta-feira (28) por cerca de duas horas, no Hotel Rosewood, em São Paulo. Apesar do interesse, o Fla ouviu do Tricolor que o meio-campista não está à venda neste momento, uma vez que foi contratado em definitivo. A informação é da ESPN.

De acordo com a informação, o São Paulo avisou ao Flamengo que Marcos Antônio tem um preço similar ao centroavante Kaio Jorge, do Cruzeiro. Ou seja, acima dos 30 milhões de euros (quase R$ 186 milhões, na cotação atual). Este, aliás, foi o valor que o Rubro-Negro ofereceu aos mineiros pelo jogador, que renovou com o Celeste recentemente.

O Flamengo, afinal, procurou entender os planos do São Paulo para o jogador e chegou-se a comentar a possibilidade de ele ficar fora do jogo entre as equipes desta quarta-feira (28), às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, na estreia na Série A do Campeonato Brasileiro. Porém, o Tricolor vai dificultar o negócio.

Mesmo com o alto valor, nomes do elenco do Fla também podem entrar em conversa. As tratativas podem seguir nos próximos dias. O volante Allan, aliás, foi um nome cogitado para ser negociado na transação. O jogador, afinal, tem pouco espaço do time de Filipe Luís.

Marcos Antônio, destaque do São Paulo

O jogador teve ano de destaque em 2025 e, caso saia, pode haver repercussão negativa entre os torcedores. Por bater metas estipuladas, o São Paulo exerceu a obrigação de compra do volante junto a Lazio, pagando 4,5 milhões de euros (cerca de R$ 28,3 milhões no câmbio atual) por 80% de seus direitos. Contratado por empréstimo em 2024, ele realizou 14 jogos no primeiro ano e mais 43 na temporada seguinte, contribuindo com seis assistências.

