São Paulo avisa ao Flamengo que Marcos Antônio tem “preço de Kaio Jorge”

O Flamengo ainda busca a contratação do meio-campista Marcos Antônio, do São Paulo. Os clubes se reuniram nesta tarde de quarta-feira (28) por cerca de duas horas, no Hotel Rosewood, em São Paulo. Apesar do interesse, o Fla ouviu do Tricolor que o meio-campista não está à venda neste momento, uma vez que foi contratado em definitivo. A informação é da ESPN.

De acordo com a informação, o São Paulo avisou ao Flamengo que Marcos Antônio tem um preço similar ao centroavante Kaio Jorge, do Cruzeiro. Ou seja, acima dos 30 milhões de euros (quase R$ 186 milhões, na cotação atual). Este, aliás, foi o valor que o Rubro-Negro ofereceu aos mineiros pelo jogador, que renovou com o Celeste recentemente.