São Paulo avisa ao Flamengo que Marcos Antônio tem “preço de Kaio Jorge”Rubro-Negro se reúne, nesta quarta-feira (28), com Tricolor, que faz jogo duro para negociar volante contratado em definitivo em 2026
O Flamengo ainda busca a contratação do meio-campista Marcos Antônio, do São Paulo. Os clubes se reuniram nesta tarde de quarta-feira (28) por cerca de duas horas, no Hotel Rosewood, em São Paulo. Apesar do interesse, o Fla ouviu do Tricolor que o meio-campista não está à venda neste momento, uma vez que foi contratado em definitivo. A informação é da ESPN.
De acordo com a informação, o São Paulo avisou ao Flamengo que Marcos Antônio tem um preço similar ao centroavante Kaio Jorge, do Cruzeiro. Ou seja, acima dos 30 milhões de euros (quase R$ 186 milhões, na cotação atual). Este, aliás, foi o valor que o Rubro-Negro ofereceu aos mineiros pelo jogador, que renovou com o Celeste recentemente.
O Flamengo, afinal, procurou entender os planos do São Paulo para o jogador e chegou-se a comentar a possibilidade de ele ficar fora do jogo entre as equipes desta quarta-feira (28), às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, na estreia na Série A do Campeonato Brasileiro. Porém, o Tricolor vai dificultar o negócio.
Mesmo com o alto valor, nomes do elenco do Fla também podem entrar em conversa. As tratativas podem seguir nos próximos dias. O volante Allan, aliás, foi um nome cogitado para ser negociado na transação. O jogador, afinal, tem pouco espaço do time de Filipe Luís.
Marcos Antônio, destaque do São Paulo
O jogador teve ano de destaque em 2025 e, caso saia, pode haver repercussão negativa entre os torcedores. Por bater metas estipuladas, o São Paulo exerceu a obrigação de compra do volante junto a Lazio, pagando 4,5 milhões de euros (cerca de R$ 28,3 milhões no câmbio atual) por 80% de seus direitos. Contratado por empréstimo em 2024, ele realizou 14 jogos no primeiro ano e mais 43 na temporada seguinte, contribuindo com seis assistências.
Tags
Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidadeAceitar