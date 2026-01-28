São Paulo aposta em histórico como mandante para encarar o Flamengo

Tricolor encara o Rubro-Negro em sua estreia no Campeonato Brasileiro e aposta no Morumbis e em resultados recentes para sair com a vitória / Crédito: Jogada 10

Pressionado pelo começo irregular de temporada, o São Paulo terá um teste de alto nível logo na abertura do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira (28), às 21h30, o Tricolor enfrenta o Flamengo no Morumbis, tentando transformar o confronto pesado em ponto de virada para o trabalho do técnico Hernán Crespo. A equipe paulista chega para a estreia após tropeços consecutivos no Campeonato Paulista, com derrotas para Portuguesa e Palmeiras. Resultados, aliás, que aumentaram a cobrança da torcida. Em meio a esse cenário, o fator casa surge como um aliado importante, já que o São Paulo sustenta um longo tabu contra o Flamengo atuando como mandante.

Retrospecto positivo como mandante A última derrota tricolor em casa para o adversário carioca aconteceu em 2022. Na ocasião, o Flamengo venceu por 3 a 1 a semifinal da Copa do Brasil. Desde então, os clubes se enfrentaram quatro vezes com mando do São Paulo, em duelos válidos por Copa do Brasil e Brasileirão, com duas vitórias são-paulinas e dois empates. Nesse período, o Tricolor marcou cinco gols e sofreu apenas três.

Um desses empates está entre os momentos mais marcantes da história recente do clube. Em 2023, o São Paulo empatou com o Flamengo em 1 a 1 no Morumbis e confirmou o título inédito da Copa do Brasil. O encontro mais recente também terminou em igualdade, embora longe do Morumbis. Com o estádio indisponível por conta de shows, o São Paulo mandou a partida na Vila Belmiro. O Tricolor abriu o placar com Luciano, sofreu a virada e, nos minutos finais, contou com Ferreirinha para decretar o empate e manter a invencibilidade como mandante. O histórico geral em casa reforça o otimismo tricolor. Ao todo, o São Paulo já recebeu o Flamengo em 64 partidas oficiais. Foram 29 vitórias dos paulistas, 21 empates e apenas 14 triunfos do time carioca. O Tricolor balançou a rede 104 vezes, contra 73 gols sofridos.