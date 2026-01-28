Santos valoriza triunfo sobre o Internacional: “Dá confiança”Athletico bate o Internacional fora de casa, e goleiro Santos destaca importância do resultado no Beira-Rio
De volta à Série A, o Athletico Paranaense mostrou que não pretende ser apenas figurante no Brasileirão de 2026. Na noite desta quarta-feira (28), o Furacão venceu o Internacional por 1 a 0, no Beira-Rio, e marcou o primeiro gol da competição. O gol da vitória saiu logo aos 8 minutos, com Mendoza, após boa jogada de pressão no ataque e assistência de Viveros.
O Inter até tentou reagir, teve mais posse de bola e criou chances ao longo da partida, mas esbarrou na falta de pontaria e em dois gols anulados, com Borré e Félix Torres. Mesmo sob pressão em alguns momentos, o Athletico soube se defender e administrar a vantagem até o apito final. Após a partida, o goleiro Santos destacou a importância do resultado logo na largada do campeonato.
“É importantíssimo começar o Brasileirão vencendo, ainda mais fora de casa e contra um adversário que é sempre muito forte. A caminhada é longa, temos muita coisa pela frente ainda. Essa vitória nos dá ânimo e confiança”, comentou Santos, em entrevista ao “Premiere”.
Antes de voltar a focar no Brasileirão, o Athletico agora direciona suas atenções ao Campeonato Paranaense. A equipe enfrenta o Foz do Iguaçu em dois jogos, nos dias 3 e 7, pelas quartas de final da competição estadual. Pelo campeonato nacional, o Furacão volta a campo apenas no dia 12 de fevereiro, quando recebe o Santos.
