Santos valoriza triunfo sobre o Internacional: “Dá confiança”

De volta à Série A, o Athletico Paranaense mostrou que não pretende ser apenas figurante no Brasileirão de 2026. Na noite desta quarta-feira (28), o Furacão venceu o Internacional por 1 a 0, no Beira-Rio, e marcou o primeiro gol da competição. O gol da vitória saiu logo aos 8 minutos, com Mendoza, após boa jogada de pressão no ataque e assistência de Viveros.

O Inter até tentou reagir, teve mais posse de bola e criou chances ao longo da partida, mas esbarrou na falta de pontaria e em dois gols anulados, com Borré e Félix Torres. Mesmo sob pressão em alguns momentos, o Athletico soube se defender e administrar a vantagem até o apito final. Após a partida, o goleiro Santos destacou a importância do resultado logo na largada do campeonato.