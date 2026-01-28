Santos sofre apagão, leva quatro gols da Chapecoense e perde na estreia do Brasileirão

Santos sofre apagão, leva quatro gols da Chapecoense e perde na estreia do BrasileirãoPeixe chega a virar o jogo, mas defesa colapsa no segundo tempo e time estreia com derrota por 4 a 2 na Arena Condá
Por fiA estreia no Brasileirão foi um pesadelo para o Santos. Em uma noite de festa para a Chapecoense, que celebrou seu retorno à elite do futebol brasileiro com uma grande atuação, o Peixe sofreu um apagão defensivo e foi derrotado por 4 a 2, nesta quarta-feira (28), na Arena Condá. Walter Clar, Higor Meritão, Jean Carlos e Rafael Carvalheira marcaram para os donos da casa, enquanto Gabriel Menino e Barreal anotaram os gols santistas. Com o resultado, a Chape assume momentaneamente a liderança do campeonato pelo saldo de gols, deixando o Santos na 15ª colocação.
Primeiro tempo: Pênalti e golaço
O jogo começou estudado, com o Santos tentando controlar a posse e a Chapecoense apostando nos contra-ataques. A estratégia dos donos da casa funcionou primeiro. Aos 13 minutos, Ítalo aproveitou uma falha de Alexis Duarte, invadiu a área e foi derrubado pelo goleiro Gabriel Brazão. Pênalti. Na cobrança, o lateral Walter Clar bateu com tranquilidade para abrir o placar.
O Santos sentiu o golpe, mas não desistiu. Aos 34, Lautaro Díaz carimbou o travessão, assustando a torcida local. A persistência foi recompensada apenas nos acréscimos. Aos 45, Gabriel Menino recebeu pela esquerda, limpou a jogada e acertou um chute espetacular na gaveta de Léo Vieira, levando o empate para o intervalo.
Segundo tempo: Virada, apagão e derrota
O técnico Vojvoda mexeu no time, colocando Barreal no lugar de Caballero, e a estrela do treinador brilhou rápido. Aos 21 minutos, Zé Rafael acionou Barreal, que girou sobre a marcação e bateu firme para virar o jogo: 2 a 1 para o Santos. Parecia que a vitória estava encaminhada, mas o sistema defensivo santista entrou em colapso.
Aos 28, após cobrança de escanteio, Higor Meritão aproveitou uma sobra na área para empatar novamente. O jogo ficou aberto e polêmico. Aos 34, Jean Carlos virou para a Chapecoense (3 a 2) após desvio de cabeça, em um lance onde os santistas reclamaram muito de um toque de mão na origem da jogada.
Por fim, desesperado pelo empate, o Santos se lançou ao ataque e deixou espaços. Aos 44, veio o golpe de misericórdia: em contra-ataque veloz, Jean Carlos deu um passe de letra magistral para Rafael Carvalheira. O camisa 99 pegou de primeira, no ângulo, decretando o 4 a 2 e a festa em Chapecó.
CHAPECOENSE 4X2 SANTOS
Campeonato Brasileiro – 1ª rodada
Data e horário: 28/1/2026 (quarta-feira), às 20h
Local: Arena Condá, Chapecó (SC)
Gols: Walter Clar, 15’/1ºT (1-0); Gabriel Menino, 45’/1ºT (1-1); Barreal, 21’/2ºT (1-2); Higor Meritão, 28’/2ºT (2-2); Jean Carlos, 34’/2ºT (3-2); Rafael Carvalheira, 44’/2ºT (4-2)
CHAPECOENSE: Léo Vieira; Marcos Vinicius (Everton, intervalo), Victor Caetano, Eduardo Doma e Walter Clar; João Pablo (Robert, 29’/2ºT), Rafael Carvalheira, Camilo (Higor Meritão, 23’/2ºT) e Giovanni Augusto (Jean Carlos, 11’/2ºT); Italo e Marcinho (Bolasie, 11’/2ºT). Técnico: Gilmar Dal Pozzo
SANTOS: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Alexis Duarte, Luan Peres e Vinicius Lira; João Schmidt, Zé Rafael (Robinho Jr., 31’/2ºT) e Gabriel Menino (Gabriel Bontempo, 43’/2ºT); Miguelito (Rollheiser, 38’/2ºT), Lautaro Díaz (Fernando Pradella, 31’/2ºT) e Caballero (Barreal, intervalo). Técnico: Juan Pablo Vojvoda
Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)
Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Luís Carlos de Franca Costa (RN)
VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)
Cartões amarelos: Marcos Vinícius, Camilo (CHA); Alexis Duarte, Gabriel Brazão, Gabriel Menino (SAN)
Cartões vermelhos: Não houve
