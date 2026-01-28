Santos estreia no Brasileirão pressionado e sem o seu “time ideal”

Peixe enfrenta a Chapecoense sem Neymar, Gabigol e reforços, enquanto vive pressão por um início ruim de temporada / Crédito: Jogada 10

O Santos dá o pontapé inicial no Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira (28), às 20h, diante da Chapecoense, na Arena Condá, em um cenário distante do ideal. O desempenho irregular no Campeonato Paulista aumentou a cobrança sobre a equipe, que inicia a competição nacional pressionada e com ausências importantes. Sob o comando de Juan Pablo Vojvoda, o Peixe ainda não conseguiu encontrar regularidade no Estadual e, neste momento, aparece fora da zona de classificação. Um novo tropeço logo na estreia do Brasileirão pode aprofundar o momento delicado. Especialmente diante da sequência pesada que o clube terá nos próximos dias.

Após o duelo em Chapecó, o Santos volta suas atenções para o clássico contra o São Paulo, no sábado, no Morumbis, pela sexta rodada do Paulistão. A proximidade entre os jogos aumenta a necessidade de pontuar desde já para evitar que os resultados negativos se acumulem e afetem o ambiente interno.

Santos estreia no Brasileiro sem seu time ideal Dentro de campo, Vojvoda não contará com Neymar, Gabigol e tampouco com os reforços aguardados pela torcida. Fora das quatro linhas, a diretoria trabalha para acelerar a chegada de Rony, que está em fase final de negociação. O atacante é visto como reposição direta para a saída de Guilherme, negociado com o Houston Dynamo. Além disso, também pode atuar de forma mais centralizada no ataque, ampliando as opções ofensivas. Outro nome monitorado é o de Michael, atualmente no Flamengo. O jogador agrada à comissão técnica, mas a negociação esbarra em pendências contratuais com o clube carioca, o que impede um avanço mais rápido neste momento. Com um elenco ainda em construção, a diretoria santista também pretende utilizar as primeiras rodadas do Brasileirão como termômetro para avaliar carências do grupo. A ideia é identificar quantas e quais peças ainda serão necessárias para atravessar a temporada com mais estabilidade do que no ano passado, quando o clube viveu constantes sobressaltos.