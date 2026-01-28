Santos acerta empréstimo de lateral-esquerdo para a Ponte Preta

Santos acerta empréstimo de lateral-esquerdo para a Ponte PretaFora dos planos do Peixe, Kevyson vai defender a Macaca até o final da temporada e reencontrar o técnico Marcelo Fernandes
O Santos definiu o empréstimo do lateral-esquerdo Kevyson à Ponte Preta. O acordo entre os clubes é válido até o final de 2026. O jogador já se apresentou nesta quarta-feira (28/1) no Estádio Moisés Lucarelli para realizar exames médicos e iniciar os trabalhos com o novo elenco.
Kevyson volta a trabalhar com o técnico Marcelo Fernandes, com quem teve passagem na Vila Belmiro. Revelado pelas categorias de base do Santos, o lateral subiu ao profissional em 2022 e teve seu período de maior utilização em 2023, quando participou de 18 partidas. No ano seguinte, perdeu espaço e acabou cedido ao Sport, onde entrou em campo nove vezes.
A chegada do jogador atende a uma demanda imediata da Ponte Preta. O clube campineiro tem sofrido com a falta de opções na lateral esquerda e precisou recorrer a improvisações enquanto Danilo Barcelos se recupera de lesão. Atualmente, Jean Carlos é o único atleta da posição disponível no elenco.
Aliás, o reforço desembarca em um momento delicado da Macaca. Afinal, em meio a dificuldades financeiras e a uma série de saídas no grupo, a equipe tenta reagir no Campeonato Paulista. Após cinco rodadas, a Ponte Preta ocupa a última colocação, com apenas um ponto conquistado.
