Rony dá adeus ao Atlético: “Gostaria de ter feito muito mais”

Atacante, que vai vestir a camisa do Santos nesta temporada, faz declaração e manda recado à torcida Galo pelas redes sociais / Crédito: Jogada 10

A caminho para reforçar o Santos, o atacante Rony utilizou as redes sociais nesta quarta-feira (28) para se despedir do Atlético. Em publicação, o jogador se disse grato pela experiência no Alvinegro e afirmou ter vivido importantes no clube. Além disso, ele ressaltou que poderia fazer mais dentro de campo. “Chegou a hora de me despedir do Clube Atlético Mineiro, e faço isso com enorme sentimento de gratidão. Só quem veste essa camisa e luta por essa torcida sabe do que é ser Galo. Aqui, vivi momentos importantes, fiz parte de um grupo maravilhoso e tive a honra de conquistar um título”, disse antes de complementar.

“Gostaria de ter feito muito mais, porém, nem tudo é como a gente planeja. Agradeço a comissão técnica, funcionários, torcida e, principalmente, meus companheiros. Levo respeito, aprendizado e boas lembranças. Que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado pela honra, Galo!!!”, finalizou.

A negociação está avaliada em cerca de 3 milhões de euros, aproximadamente R$ 18 milhões, além de bônus previstos por metas esportivas. O contrato com o jogador, de 30 anos, já está previamente alinhado e terá duração de três temporadas. Pelo Galo, Rony, aliás, soma 65 jogos pelo clube, com 14 gols marcados e seis assistências. O atacante fez parte do grupo que conquistou o Campeonato Mineiro no último ano.O clube mineiro precisou desembolsar cerca de seis milhões de euros (R$ 35 milhões na cotação da época) para contratar o jogador.

