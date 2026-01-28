Raphael Veiga autoriza avanço das conversas entre Palmeiras e América-MEX

Meia vê com bons olhos mudança de mercado, e negociação pode render retorno financeiro ao Verdão / Crédito: Jogada 10

O meia Raphael Veiga deu sinal verde para que seu representante e o Palmeiras deem sequência às tratativas com o América, do México. O jogador foi informado sobre a proposta apresentada ao seu estafe e avalia de forma positiva a possibilidade de atuar fora do país em um novo mercado. O atleta enxerga a negociação como uma chance de realizar uma última grande movimentação na carreira. A oferta inicial do clube mexicano prevê um empréstimo com opção de compra, que pode virar uma obrigação caso metas esportivas acabem sendo alcançadas. Embora os valores não tenham sido divulgados, eles são considerados satisfatórios tanto pelo Palmeiras quanto pelo atleta, o que mantém o negócio em pauta.

Aos 30 anos, Veiga entende que o cenário europeu já não é tão acessível quanto em temporadas anteriores, principalmente pela idade. Nesse contexto, o futebol mexicano surge como alternativa atrativa. No ano passado, o meia chegou a receber uma proposta do Al Ettifaq, da Arábia Saudita, mas optou por rejeitar a investida de forma imediata.

Para que a transferência aconteça, Palmeiras e América ainda precisam alinhar os detalhes financeiros da operação, além de definir com clareza as metas que poderão transformar a opção de compra em obrigação contratual. Palmeiras vem negociando seus ídolos recentes Internamente, o Verdão tem adotado uma postura flexível em relação à permanência de jogadores identificados com o clube, desde que exista o desejo de saída por parte do atleta. Casos recentes como os de Weverton, Marcos Rocha, Mayke e Dudu ilustram essa política. Diferentemente dessas situações, uma eventual saída de Veiga tende a gerar compensação financeira ao clube. Com a autorização do camisa 23 e a proposta já formalizada ao estafe, a expectativa é de que as conversas avancem nos próximos dias. Enquanto isso, Raphael Veiga segue integrado ao elenco de Abel Ferreira e está relacionado para o confronto desta quarta-feira, contra o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro.