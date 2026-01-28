PSG e Newcastle empatam e disputarão os playoffs da Champions

PSG e Newcastle empatam e disputarão os playoffs da ChampionsPSG começa bem, abre o placar, mas cede o empate e terá um caminho mais longo se quiser ser bicampeão europeu: 1 a 1. Sorteio é sexta (30)
PSG e Newcastle se enfrentaram nesta quarta-feira (28), no Parque dos Príncipes, em Paris, e ficaram no 1 a 1 em duelo válido pela oitava e última rodada da primeira fase da Champions League. Vitinha abriu o placar para os donos da casa, enquanto Willock deu números finais. Os dois gols foram marcados no primeiro tempo. O empate não foi bom para ninguém, afinal ambos terão que disputar os playoffs da Champions League, fase que antecede as oitavas de final. O sorteio, por sinal, está agendado já para esta sexta-feira (30).
Com o resultado, os times encerram a primeira fase com 14 pontos cada. Tanto franceses quanto ingleses venceram quatro, perderam duas, empataram outras duas e com 10 gols de saldo cada um. No entanto, o PSG ficou em décimo lugar por ter marcado mais gols (21 a 17). O Newcastle, portanto, ficou em 11º.
PSG começa avassalador, mas desperdiça pênalti
Atual campeão francês, da Champions e do Mundial Interclubes, o PSG dominou o primeiro tempo. Dembélé, melhor jogador do planeta na atualidade, desperdiçou pênalti aos três minutos, logo após Miley colocar a mão na bola. O Paris Saint Germain, no entanto, se redimiu e abriu o placar aos 8 minutos, quando Kvaratskhelia avançou pelo lado direito e encontrou Vitinha, que finalizou com grande precisão de fora da área.
Dembélé, aliás, desperdiçou outra grande chance na sequência. O PSG seguiu martelando, mas teve duas lamentações antes do intervalo. Primeiro, o garçom georgiano Kvaratskhelia deixou o campo machucado – entrou Doué. Já no ato final do primeiro tempo, Tonali cobrou falta na área, Maquinhos afastou, mas Burn encontrou Willock para empatar.
Marquinhos, aliás, foi titular e atuou durante os 90 minutos, enquanto seu reserva, o também brasileiro Lucas Beraldo sequer saiu do banco. Embalado pelo gol, o Newcastle voltou do intervalo muito bem. Inclusive, Ramsey exigiu grande defesa de Safonov aos cinco minutos. Já aos 11, Willock teve gol anulado por impedimento. Aos 49, Barnes desperdiçou grande oportunidade, praticamente na cara do gol. Era o gol da classficação direta às oitavas de final.
Enquanto a Champions League não volta, as equipes voltam as suas atenções aos respectivos campeonatos nacionais. O PSG visita o Strasbourg no domingo (1) e busca manter a liderança apertada sobre o Lens. Já o Newcastle, nono na Premier League, visita o Liverpool no sábado (31).