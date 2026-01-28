PSG e Newcastle empatam e disputarão os playoffs da Champions

PSG começa bem, abre o placar, mas cede o empate e terá um caminho mais longo se quiser ser bicampeão europeu: 1 a 1. Sorteio é sexta (30) / Crédito: Jogada 10

PSG e Newcastle se enfrentaram nesta quarta-feira (28), no Parque dos Príncipes, em Paris, e ficaram no 1 a 1 em duelo válido pela oitava e última rodada da primeira fase da Champions League. Vitinha abriu o placar para os donos da casa, enquanto Willock deu números finais. Os dois gols foram marcados no primeiro tempo. O empate não foi bom para ninguém, afinal ambos terão que disputar os playoffs da Champions League, fase que antecede as oitavas de final. O sorteio, por sinal, está agendado já para esta sexta-feira (30). Com o resultado, os times encerram a primeira fase com 14 pontos cada. Tanto franceses quanto ingleses venceram quatro, perderam duas, empataram outras duas e com 10 gols de saldo cada um. No entanto, o PSG ficou em décimo lugar por ter marcado mais gols (21 a 17). O Newcastle, portanto, ficou em 11º.

PSG começa avassalador, mas desperdiça pênalti Atual campeão francês, da Champions e do Mundial Interclubes, o PSG dominou o primeiro tempo. Dembélé, melhor jogador do planeta na atualidade, desperdiçou pênalti aos três minutos, logo após Miley colocar a mão na bola. O Paris Saint Germain, no entanto, se redimiu e abriu o placar aos 8 minutos, quando Kvaratskhelia avançou pelo lado direito e encontrou Vitinha, que finalizou com grande precisão de fora da área.