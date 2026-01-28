Pezzolano diz que elenco é curto e que aposta em base do Internacional

Pezzolano diz que elenco é curto e que aposta em base do InternacionalTreinador diz que time é curto, destaca cansaço após clássico e mantém promessa de oportunidades aos jovens
O Internacional foi derrotado pelo Athletico-PR por 1 a 0, nesta quarta-feira (28), após sofrer um gol logo no começo da partida no Beira-Rio. Paulo Pezzolano reconheceu que o momento do primeiro gol influenciou o jogo, mas afirmou que precisou fazer algumas alterações na equipe. Ele comentou que o time é “curto”. Assim, garantiu que vai continuar dando oportunidades aos jovens.
Após o Gre-Nal vencido por 4 a 2, o treinador optou por tirar Mercado, Paulinho e Carbonero, explicando que o clássico exigiu muito fisicamente e alguns atletas não estavam em condições ideais. Assim, Félix Torres, Bruno Henrique e Tabata começaram jogando. Pezzolano, aliás, também revelou que Alan Patrick ficou mais tempo em campo do que o planejado.
Quando questionado sobre se haverá rodízio ou se manterá a mesma formação, ele evitou falar em “time titular”, mas destacou que já existe uma base conhecida e explicou que o que manda é a condição física e mental dos jogadores.
“Hoje tivemos uma base. Vocês já sabem. Nunca falo titular ou suplente. Acho que tivemos sete ou oito hoje que começaram o último. Somos um time curto e estamos preparados para jogar”, disse Pezzolano.
Sobre Carbonero, que entrou no intervalo, o técnico afirmou que o atleta fez um bom jogo no clássico e ficou muito cansado, e que só entrará quem estiver 100% fisicamente e mentalmente. Sobre Alan Patrick, disse que ele deveria ter jogado menos, mas ressaltou sua qualidade. Pezzolano também falou sobre a utilização dos jovens, citando que nomes como João Bezerra, João Victor e Allex já receberam chances. Contra o Furacão, Raykkonen entrou, e o treinador garantiu que o trabalho com os jovens vai continuar.
“Ficou pouco para as oportunidades que tivemos. Futebol é assim. Seguir trabalhando. Temos bons jogadores. É um time que trabalha para caramba. Fiquem tranquilos. É um ano muito longo. O menino está bem, não posso apressar. Coloquei Raykkonen, de 17 anos. Temos 30 jogadores, mas muitos meninos e preciso ver quando os encaixamos. Estamos muito alinhados. Podemos fazer um bom trabalho. Vai chegar algum jogador mais? Vai chegar.”, concluiu Pezzolano.
Próximos jogos
Com a derrota, o Internacional começa o Brasileirão e já pode terminar a rodada na zona de rebaixamento, drama colorado da edição de 2025. Na próxima rodada, enfrenta o Flamengo, no Maracanã, na quarta-feira (4/2). Antes disso, entretanto, volta ao Gauchão para enfrentar o Caxias no sábado (31).
